Lutto per Vasco Rossi: il rocker di Zocca ha detto addio sui social a Filiberto Degani, il suo primo manager: “Nessuno mouore mai compleamente”.

Lutto per Vasco Rossi che, con due foto di diversi anni fa pubblicate su Instagram, ha detto addio a Filiberto Degani, il suo primo manager, l’uomo che per primo ha creduto nel suo talento. Proprietario della discoteca Snoopy di Modena, Filiberto Degani avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 28 luglio.

Vasco Rossi, addio a Filiberto Degani: “nessuno muore mai completamente”

Filiberto Degani, come riporta La Gazzetta di Modena è deceduto a 79 anni. L’imprenditore era ricoverato in una struttura nel Reggiano ed era positivo al coronavirus. La sua morte ha colpito profondamente Vasco Rossi che, presso la discoteca Snoopy che Degani ha guidato dal 1970 al 2001, ha mosso i suoi primi passa da dj e, su Instagram, il rocker di Zocca gli ha dedicato due pensieri.

“Allo Snoopy s’dream facevo il Dj… Ero il re della notte. Mi piaceva mettere su i dischi ma non amavo la musica dance. Degani era ROCK! Wiva Filiberto Degani”, ha scritto in un primo post Vasco che tornerà in tour nel 2021.



“Filiberto Degani io lo ricorderò così come eravamo in questa foto bellissima.

Ero arrivato al suo locale con la mia storica moto da cross, che avevo anche usato per il video di Domenica Lunatica.

Una sera andai dentro al locale direttamente con la moto, Degani salì e giocammo un po’ a fare lo slalom tra i tavoli. Nessuno muore mai completamente…”, ha scritto il rocker.



Al cordoglio di Vasco si sono uniti tutti i suoi fans ricordando Filiberto Degani, uno dei primi a credere nel talento del Komandante, oggni il re degli stadi e il più grande rocker italiano.