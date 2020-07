Chi l’ha detto che per portare a tavola delle pizzette c’è sempre bisogno di farina, di tempi di lievitazione e di olio di gomito per impastare? Oggi vi proponiamo una variante di pizzette da piatto unico, aperitivo, antipasto davvero prelibata ma soprattutto super facile da preparare: pizzette di melanzane al forno pronte in pochi minuti, la RICETTA furba!

C’è chi ha poco tempo da dedicare in cucina ed è sempre alla ricerca di pietanze espresse e semplici da preparare, pochi passaggi, ingredienti genuini e sapori unici, state leggendo l’articolo giusto! Una ricetta veloce veloce da portare a tavola dopo pochissimi minuti: pizzette, ma di melanzane!

Pizzette di melanzane salva pasto | Una ricetta furba alla portata di tutti

Quando non hai proprio voglia di impastare ma desideri toglierti uno sfizio non c’è niente di meglio che utilizzare le melanzane. C’è infatti un modo per cucinarle in maniera davvero squisita, basta aggiungere pochi semplici ingredienti e resterete super soddisfatte del risultato. Vediamo insieme quali sono i cibi da aggiungere e le pratiche fasi di preparazione.

Ingredienti

2 melanzane

80 grammi di mozzarella

100 grammi di passata di pomodoro

basilico fresco

olio extra vergine di oliva quanto basta

sale quanto basta

Preparazione

Per preparare queste pizzette gluten free e super leggere le mosse sono rapide e facili. Lava le melanzane e tagliale a fette di almeno un centimetro. Sistema le “pizzette tonde” su una teglia ricoperta di carta forno e versa un filo di olio, aggiungi un cucchiaio di passata di pomodoro per ogni pizzetta e un pizzico di sale. Sbriciola poi sopra un pochino di mozzarella per ognuna e inforna per 15 minuti a 180 gradi.

Tira fuori dal forno le mini-pizze, adagiale su un bel piatto ampio tondo e aggiungi un filo di olio extra vergine passando su tutte, infine foglioline di basilico fresco dappertutto. Se vuoi puoi ultimarle con una spolverata di parmigiano reggiano. Le tue pizzette leggere e senza glutine sono pronte per essere gustate.