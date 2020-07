Naya Rivera | Fan contro il cast di Glee: “Siete senza rispetto”

Naya Rivera ha lasciato un vuoto nel cuore dei fan dopo la sua scomparsa. Quest’ultimi hanno duramente attaccato il cast di Glee per non aver speso nessun pensiero, fatta eccezione per Heather Morris, in favore dell’attrice. Alcuni attori hanno scelto di replicare pubblicamente, sperando di aver messo fine a tale polemica.

Naya Rivera, dopo essersi recata con suo figlio in quella che sembrava essere una tranquilla gita in barca, è scomparsa, lasciando perdere ogni traccia di sé. Le autorità competenti, purtroppo, non sembrano essere molti positivi riguardo la salute dell’artista, convinti che sia morta a causa della corrente del fiume su cui aveva scelto di “soggiornare”.

I fan della cantante, dopo l’annuncio della scomparsa della loro beniamina, travolti dal dolore sono rimasti alquanto delusi dal cast di Glee, colleghi di Naya, che hanno preferito non commentare o dedicare un pensiero su quanto accaduto. Per questo motivo hanno scelto di attaccare sui social l’intero cast, accusandolo di non avere rispetto verso Naya e di non essere realmente legato a lei. Alcuni attori dello show hanno scelto di replicare, sperando di mettere fine alla polemica, affermando che hanno preferito mostrare il loro dolore nella vita reale piuttosto che piangere sui social.

“Siete senza rispetto” ha scritto furiosa Amber Riley, Mercedes Jones di Glee, facendo riferimento alla scomparsa di Naya Rivera. “Tutte le nostre energie dovrebbero essere rivolte in preghiere nella speranza che Naya possa ritornare presto a casa dalla sua famiglia e non per cose del genere” ha proseguito l’artista.

“Non è necessario lasciarsi andare ad una performance del dolore on line, pensate piuttosto a Naya e alla sua famiglia, non a noi. Loro hanno la priorità in questo momento” ha concluso Amber su Twitter. Alle sue parole si è accodato Kevin McHale, Arite Abrams di Glee, chiedendo di rispettare il dolore della famiglia di Naya.

“Io non oso immaginare cosa stia provando in questo momento la famiglia di Naya” ha scritto. “Noi siamo distrutti, ma non abbiamo ancora perso la speranza” ha proseguito l’artista. “Vi chiediamo di rispettare la sua famiglia e la loro privacy. Senza giudicare chi sceglie di mostrare o meno il proprio dolore sui social“ ha concluso.

Lea Michele, Rachel Berry, ha scelto, invece, di chiudere il proprio profilo Twitter dopo i messaggi di odio e razzismo ricevuti per non aver scritto nessun pensiero per la Rivera.

Glee | Il nobile gesto di Heather Morris, Brittany, per Naya Rivera: “Sono una sua amica”

L’unica attrice del cast di Glee che si è sbilanciata in merito alla scomparsa di Naya Rivera è stata Heather Morris, interprete di Brittany S. Pierce.

L’attrice, dopo aver saputo della scomparsa della sua collega, ha scelto di mettere su una squadra di ricerca che possa aiutare nel migliore modo possibili le autorità competenti a ritrovare la sua collega, ma soprattutto amica, per farla tornare a casa sana e salva.

“Il mio nome è Heather Morris e sono un’amica e collega di Naya” recita il messaggio di Heather Morris per Naya Rivera, tra l’altro sembra che il corpo dell’attrice possa non essere ritrovato. “Sto cercando di mettere su una squadra di ricerca sul lago del fiume Piru, dove lei sembrerebbe essere scomparsa” ha proseguito l’attrice rivolgendosi alle autorità competenti.

“Sono pienamente consapevole che state facendo tutto il possibile per riportarla a casa, ma ci sentiamo inutili se non contribuiamo alla causa” ha concluso. “Ho lasciato un messaggio al dipartimento dedicato al salvataggio, richiamerò domani” ha aggiunto nella speranza di mettersi in contatto con loro.

Heather Morris, almeno per il momento, è stata l’unica ad aver impiegato le sue energie per ritrovare Naya Rivera. Gli altri, almeno per il momento, hanno preferito il silenzio.