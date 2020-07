Glee | Naya Rivera, Santana, scomparsa in mare: si teme il peggio

Glee | L’attrice Naya Rivera, interpreta di Santana Lopez, non ha più fatto ritorno dopo una gita in barca con il figlio. I fan temono il peggio per l’attrice.

Glee è uno dei telefilm più famosi degli ultimi tempi, che ha segnato un’intera generazione, spingendo i giovani telespettatori non solo a credere nei propri sogni e delle proprie ambizioni ma ad essere se stessi. Senza vivere la propria vita con il timore di poter essere giudicati o feriti dal mondo esterno.

I fan della serie, nonostante il cast non abbia brillato al termine del progetto, non hanno mai abbandonato i suoi protagonisti e in queste ore stanno vivendo attimi di paura a causa della scomparsa Naya Rivera, Santana Lopez.

L’artista aveva scelto di trascorrere una giornata all’insegna del relax con suo figlio di 4 anni e mezzo, facendo una gita in barca sul fiume Piru, in California. Naya aveva affittato la barca, ma non è mai più tornata a restituirla. I proprietari si sono immediatamente preoccupati, facendo partire le ricerche attraverso le forze dell’ordine che hanno ritrovato la barca con soltanto il bambino.

Quest’ultimo ha raccontato che sua madre si era allontanata per una nuotata, ma che non è mai più tornata. Purtroppo l’incubo dopo la morte di Cory Monteith, interprete di Fin continua, in quanto si teme il peggio per la sorta dei Naya.

Naya Rivera di Glee è scomparsa, le ricerche sono attualmente in corso e speriamo possano dare buone notizie.

Il cast di Glee maledetto: ore di terrore per i fan di Naya Rivera

I fan di Glee sono convinti che il cast dello show possa essere in qualche modo maledetto in quanto questo purtroppo non è il primo tragico episodio che ha colpito uno degli attori che lavoravano alla serie. Negli scorsi anni, infatti, come già citato, è venuto a mancare Cory Monteith a causa di un’overdose, seguito poi dal suicidio dell’attore Mark Salling, arrestato per pedo pornografia. Impossibile non citare gli episodi di razzismo che hanno visto coinvolta, invece, Lea Michele.

Ora, dopo i tragici episodi citati, il pubblico doveva ancora riprendersi dal tragico destino di Mark Salling, Puck, si aggiunge anche la scomparsa dell’interprete di Santana Lopez.

E’ bene precisare che almeno per il momento non si hanno notizie su Naya Rivera di Glee, ma i fan di tutto il mondo sperano che l’attrice si trovi da qualche parte, ancora un po’ stordita, ma in piena salute. Anche perché c’è un bambino di 4 anni ad aspettarla a casa.