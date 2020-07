Elena Santarelli | Relax e sorrisi a Ponza, la foto in barca è virale

Elena Santarelli esalta i followers con uno scatto dall’isola di Ponza. La modella e showgirl di Latina appare raggiante e fascinosa con indosso un costume verde.

Il tempo sembra essersi fermato, almeno per Elena Santarelli che nonostante gli anni resta sempre bellissima. Classe 1981, non si può certamente parlare di vecchiaia nel suo caso, ma il fisico rimane quello di una giovane sorridente e sempre pronta a mettersi in gioco. Esattamente come qualche estate fa quando impazzava sulle copertine dei giornali di gossip e ammaliava i fan con scatti vertiginosi “da calendario”.

L’epoca dei calendari, per la modella e showgirl di Latina, è finita. Ora il significato di “bella vita” prevede marito e figli, infatti l’estate della Santarelli è all’insegna della tranquillità: in Italia per non correre rischi Covid-19, come impone il protocollo preventivo che consiglia di non lasciare il Paese per dirigersi all’estero durante la bella stagione. La scelta, nel 2020, è ricaduta su Ponza. Panorami mozzafiato, gite in barca e tintarella.

Elena Santarelli, bella e sorridente a Ponza: la foto in barca su Instagram

Tutte cose che alla Santarelli riescono particolarmente bene e, quando non ci sono i calendari ad ammaliare lo sguardo dei fan più affezionati, ci pensa Instagram a fornire delle valide alternative: Elena, infatti, si mostra in tutto il proprio splendore al sole. Lo scatto sulla barca è conturbante e sensuale proprio come la protagonista che lo anima: il costume verde risalta le forme di un fisico statuario. Viso solare, addome perfetto e gambe chilometriche. Glielo fanno notare anche gli utenti che non si risparmiano in like e commenti.

La meraviglia, solitamente, si ammira senza fiatare. Nel caso della Santarelli, però, molti hanno fatto un’eccezione perché, quando è lei a postare determinati contributi, allora – con garbo – è consentito sbilanciarsi in feedback ed apprezzamenti di vario genere. C’è anche chi, però, le consiglia di mangiare un po’ di più: lei, fortunatamente, non bada a chi mette in evidenza pubblicamente il proprio disappunto concentrandosi, invece, sulle bellezze, gli imprevisti e le curiosità che queste vacanze hanno da offrire nonostante tutto. La barca continua a solcare le onde, la Santarelli appare sognante e appagata: lo stato d’animo migliore per convincersi che ‘staccare la spina’ al momento giusto sia la miglior cura contro stress e affaticamento quotidiano. “L’acqua della salute”, per citare qualcosa che lei conosce bene, non è solo in bottiglia. Può trovarsi anche al cospetto di una barca accogliente proprio come l’animo di chi la popola.

Visualizza questo post su Instagram #ponza #ponza2020 Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli) in data: 12 Lug 2020 alle ore 8:10 PDT

