Chocolate chip cookies giganti | Ricetta video

Una semplice e gustosa ricetta trovata su TikTok: i chocolate chip cookies giganti, ottimi biscotti che non smetteremo più di mangiare

Quella che oggi prepariamo è una ricetta che abbiamo trovato su TikTok i chocolate chip cookies giganti, dei biscotti gustosissimi e fragranti che conquisteranno tutti grandi e piccini.

Sono dolcetti che arrivano dall’America e sicuramente non dietetici ma ricchi di burro e di zucchero.

Un biscotto che possiamo sgranocchiare davanti al nostro film preferito oppure che possiamo mangiare in compagnia dei nostri amici davanti a un caffé o a un thé. Un dolce che raccoglie il gusto delle noci e del cioccolato, molto invitante

Chocolate chip cookies, ricetta veloce

Ingredienti:

1 uovo

65 g di zucchero

65 g di zucchero di canna

100 g di burro fuso

150 g di farina

1 pizzico di sale

1 cucchiaio di bicarbonato

100 g di cioccolato fondente

50 g di mandorle o nocciole

Proviamo a fare passo dopo passo i chocolate chip cookies, biscotti americani buonissimi che non riusciremo a smettere di mangiare perché uno tira l’altro.

Prendiamo una ciotola e sbattiamo un uovo, Dopo di che prendiamo lo zucchero di semola e lo zucchero di canna, versiamoli nella ciotola dell’uovo e mischiamo in modo energico con una frusta.

A questo punto aggiungiamo un pizzico di zucchero e i 100 grammi di burro fuso.

Intanto prendiamo un altra ciotola e setacciamo la farina mischiando un cucchiaio di bicarbonato. Prendiamo anche la farina e mischiamola con l’uovo sbattuto e lo zucchero, amalgamiamo il tutto bene mischiando con la frusta. A questo punto aggiungiamo un cucchiaio di bicarbonato che ci aiuterà a fare lievitare. Poi 100 grammi di cioccolato fondente tagliato a tocchetti e le mandorle o le nocciole.

Prendiamo un cucchiaio, o ancora meglio lo strumento per fare le palline del gelato ,e formiamo i nostri biscotto che metteremo in una teglia ricoperta di carta forno.

Aggiungiamo al centro un nuovo pezzo di cioccolato fondente. Dopo di che mettiamo in forno a 190° per 10/15 minuti. Non ci resta che gustarli.