Crostatine con i frutti rossi | la dolce merenda che piace a tutti

Come mettere insieme il dolce e la frutta? Semplice, con una crostatina. Ma invece di comprarla confezionata, preparatela voi: ecco le crostatine con i frutti rossi

Le crostatine con i frutti rossi, o frutti di bosco, sono la soluzione perfetta per una colazione oppure una merenda, adatta anche ai più piccoli. Ma potete servirle anche come dolcetto alla fine di un pranzo. Oppure usarle come spezzafame a metà mattina o nel pomeriggio.

La base è una morbida pasta frolla, da farcire a vostro piacere con lamponi, fragoline, ribes, ma eventualmente anche mirtilli. Se poi volete renderle più ricche, al posto della crema pasticcera aggiungete una crema al limone o ancora del cioccolato. Con la stessa base poi sarà possibile utilizzare diversi tipi di frutta di stagione a vostro piacimento.

Crostatine con i frutti rossi, ricetta facile

Uno dei vantaggi di queste crostatine con i frutti rossi è che la base di pasta frolla potete prepararla anche la sera prima. Lasciatela in frigo sino al momento della lavorazione, sarà perfetta.

Ingredienti:

230 g di farina 0

125 g di burro

125 g di zucchero

1 uovo

mezza bustina di lievito

sale

300 g di frutti di bosco misti

300 g di crema pasticcera



Preparazione:

Partite con la pasta frolla mettendo nel mixer la farina setacciata, il sale, il burro e il lievito. Poi frullate con le lame, unite lo zucchero e fate andare nuovamente il mixer. Aggiungete anche l’uovo e frullate fino ad ottenere un panetto.

Lasciatelo riposare per un quarto d’ora, poi stendete la frolla per uno spessore di circa 1 cm. Con gli stampi delle crostatine ricavate le basi. Poi foderate le formine con la pasta frolla e con i rebbi di una forchetta bucate la superficie. Quindi ricopritele con della carta forno e riempitele di legumi secchi infornando a 180° per circa 20 minuti.

A cottura ultimata, sfornate gli stampini togliendo i legumi secchi e lasciate raffreddare le basi delle crostatine. Una volta fredde, togliete la carta forno e riempite con la crema pasticcera, quindi guarnite con i frutti di bosco e servite.