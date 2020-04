La torta rovesciata alle fragole è semplice è buonissima, anche molto coreografica, proposta da Andrea Mainardi a Pomeriggio 5



Quella che oggi vi presentiamo è la torta rovesciata alle fragole. Un ottimo dolce che Andrea Mainardi, cuoco e secondo al Grande Fratello Vip 3 ha appena presentato nella trasmissione di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5.

SULO STESSO ARGOMENTO: Pizza fatta in casa | la ricetta dei gemelli Fusco da Barbara D’urso

Un dolce semplicissimo che sarà un delizia per il gusto ma anche per la nostra vista. Una torta ideale per chi non è un grande cuoco. Ma anche per quelli ai quali i dolci non sempre vengono eccezionali. Saprà sicuramente conquistare tutti.

La torta rovesciata di Andrea Mainardi a Pomeriggio 5 passo dopo passo

La torta rovesciata alle fragole che Andrea Mainardi ha presentato a Pomeriggio 5 è una ricetta di difficoltà molto bassa e che riusciremo a cuocere in solo 20 minuti. Quindi anche molto semplice da preparare. Ma ora iniziamo a vedere nel dettaglio la ricetta dello chef gieffino In fondo troverete anche il video della preparazione a pomeriggio 5

Ingredienti:

10 fragole

150 g farina 00

50 g zucchero

2 uova

1 cucchiaino scorza grattugiata di limone

1 cucchiaio lievito in polvere per dolci

50 grammi di burro fuso

gocce di cioccolato (facoltativo)

SULLO STESSO ARGOMENTO: Torta furba alle fragole | Il dolce per la festa della mamma

Preparazione:

Per prima cosa laviamo con molta attenzione le fragole e asciughiamole con delicatezza con la carta da cucina. Dobbiamo fare attenzione di non romperle. Eliminiamo il picciolo e tagliamole a metà per la loro lunghezza. Mentre facciamo questa operazione iniziamo a accendere il forno a 180 gradi in modo da preriscaldarlo.

Lasciamo da parte le nostre fragole e iniziamo a preparare l’impasto della nostra torta.

Prendiamo le due uova e iniziamo a sbatterle con lo zucchero. Il consiglio di Mainardi è di farlo fino a quando non vedremo cambiare colore. Quando zucchero e uova saranno ben amalgamati aggiungiamo pian piano la nostra farina, il composto dovrà essere nè troppo denso ma nemmeno troppo molle.

Mettiamo ancora 1 cucchiaio di lievito per dolci e il 50 grammi di burro fuso e continuiamo a sbattere il nostro composto che dovrà essere liscio e senza grumi.

A questo punto torniamo alle nostre fragole. Prendiamo uno stampo per dolci e imburriamolo per bene in modo che le nostre fragole non si attacchino. Posizioniamo le nostre fragole tagliate accuratamente intorno a tutta la teglia. Possiamo anche dare loro una vera e propria forma perché è quella che si vedrà nella nostra torta. Per chi ama l’abbinamento fragole e cioccolato può aggiungere piccole gocce di cioccolato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Fragole | 5 dessert golosi con il frutto di primavera

Una volta che avremo ricoperto la nostra tortiera non ci resta che versare sopra con delicatezza il composto in modo da non spostare le fragole che abbiamo appena messo. Ora inforniamo a 170 gradi per 20 minuti . La nostra torta rovesciata alla fragole è pronta da gustare.

Possiamo sostituire le fragole con qualsiasi altra frutta che può essere cotta in forno: mele, pesche quella che più gradiamo. Buon appetito.