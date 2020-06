La torta fredda senza cottura è una ricetta facile e veloce da preparare, soprattutto in estate, visto che non necessita di essere cotta in forno. Ecco la ricetta di Natalia Cattelani.

Un mix tra una cheesecake e un Saint Honoré, la torta fredda senza cottura di Natalia Cattelani è un dolce adatto all’estate perché non necessita del forno.

Semplice e veloce da preparare questa torta, almeno nell'aspetto, risulterà diversa dai classici dolci. I ciuffetti di crema, infatti, andranno ad abbellire questo dolce che risulterà così molto scenografico, con l'aggiunta anche di frutta fresca sopra.

Realizzata con due tipi di creme che non necessitano della gelatina, questa torta ha come unica pecca quella di essere abbastanza calorica e quindi è bene non eccedere con le porzioni.

Ecco come si prepara la torta fredda senza cottura

La torta fredda senza cottura di Natalia Cattelani non necessita di alcun passaggio in forno quindi si presta bene ad essere realizzata anche in estate.

Con pochi e semplici passaggi potremo così realizzare un dolce bello esteticamente ma anche molto buono. Scopriamo allora come si prepara.

Ingredienti:

200 g di biscotti secchi⠀

80 g di burro (fuso)⠀

buccia di limone⠀

frutta a piacere

Per la farcitura bianca⠀

80 g di formaggio Philadelphia ( in panetto)

100 g di mascarpone⠀

40 g di zucchero a velo⠀

100 ml di panna montata⠀

buccia di limone grattugiata

Per la farcitura al cioccolato

80 g di formaggio Philadelphia (in panetto)⠀

100 g di mascarpone

40 g di zucchero a velo

100 ml di panna montata⠀

80 g di cioccolato fondente⠀

Procedimento:

Partiamo con il realizzare la base. Sbricioliamo i biscotti finemente. Potremo utilizzare o quelli che abbiamo in casa oppure i classici ‘Digestive’ che avendo una leggera punta salata si prestano bene a questo genere di dolci. Una volta che li abbiamo tritati, anche con un frullatore uniamo il burro sciolto e mescoliamo. Quindi versiamo il composto ottenuto in uno stampo con la cerniera da 20 cm di diametro che andremo a foderare sul fondo con della carta da forno. Leggi anche Foderare una teglia con carta da forno | Consigli utili su come procedere

Pressiamo bene il composto di biscotti e burro e mettiamo in freezer.

Occupiamoci ora della crema bianca. Mescoliamo il Philadelphia con il mascarpone e lo zucchero a velo e aggiungiamo un po’ di buccia grattugiata di limone. Uniamo la panna montata e mettiamo da parte.

Prepariamo quindi la crema al cioccolato. Mescoliamo il Philadelphia con il mascarpone e lo zucchero a velo. In un pentolino sciogliamo il cioccolato fondente e uniamolo al composto di formaggi, anche se caldo. Quindi come ultima operazione aggiungiamo la panna montata.

Quindi prendiamo due sac a poche e inseriamo la crema bianca in una e quella al cioccolato nell’altra. Inseriamo nella sacchetta una bocchetta liscia. Questo ci permetterà di fare al meglio i nostri ciuffetti di crema.

Ora riprendiamo dal freezer la base di biscotti e adagiamola su un piatto da portata. Iniziamo a riempire la base con i ciuffetti di creme casualmente fino ad esaurimento delle creme.

Infine possiamo decorare con frutta a piacere. In questo caso abbiamo aggiunto fragole e mirtilli. Una volta pronta conserviamo la nostra torta in frigorifero fino a che non andremo a consumarla.

Consigli

La torta fredda senza cottura si mantiene in frigo per due, tre giorni ma si può anche congelare.

Inoltre se la vogliamo fare di un unico gusto basta raddoppiare le dosi della crema scelta. Altrimenti potremo fare delle tortine monoporzioni utilizzando degli stampini singoli.