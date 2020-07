Dopo aver parlato in maniera generale di questo olio curativo vogliamo fornirti una GUIDA completa strutturata su usi e dosaggi dell’olio 31.

Ti ricordiamo che questo olio è efficace per tantissimi disturbi differenti ed è bene avere un’idea esaustiva circa il suo utilizzo. Non contiene alcol, è naturale, non unge e si assorbe e asciuga molto rapidamente. OLIO 31 essenziale. GUIDA dettagliata con usi e dosaggi

SULLO STESSO ARGOMENTO: Il miracoloso OLIO 31 | Il rimedio naturale per un’infinità di disturbi

L’OLIO miracoloso che stavi cercando

Ti regala un’azione rinfrescante, tonificante, balsamica, rassodante, riattivante, la sua versatilità farà sì che venga incluso nella lista dei tuoi migliori alleati di salute e benessere.

La gamma di esigenze per le quali puoi utilizzarlo, come abbiamo visto, è davvero variegata. Dai dolori muscolari e addominali alle affezioni delle vie respiratorie, come rimedio naturale a condizioni di forte stress, mal di testa, insonnia, punture di zanzara, infiammazioni del cavo orale e molto altro.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Carne rossa | Meglio limitarla? Ecco cosa dice la scienza

GUIDA usi e dosaggi dell’OLIO 31

Ecco una breve guida che spiega brevemente tutti gli usi con i relativi dosaggi dell’OLIO 31.

Raffreddore e vie respiratorie: per sbarazzarsi del raffreddore utilizza l’olio mettendolo all’imbocco delle narici nel caso in cui il naso sia privo di grandi o piccole lesione della pelle, in caso contrario su un fazzoletto premendolo sul naso, dosaggio: una goccia. Per suffimigi, dosaggio: 2/3 gocce in acqua calda. Per aerosol, dosaggio: 2/3 gocce nell’apparecchio.

per sbarazzarsi del raffreddore utilizza l’olio mettendolo all’imbocco delle narici nel caso in cui il naso sia privo di grandi o piccole lesione della pelle, in caso contrario su un fazzoletto premendolo sul naso, una goccia. Per suffimigi, in acqua calda. Per aerosol, nell’apparecchio. Dolori muscolari: tratta direttamente la parte dolorante con l’olio miscelandolo se vuoi con olio di mandorle dolci per agevolare il massaggio, dosaggio: 10 gocce, ripetere due o tre volte al giorno per almeno tre giorni.

tratta direttamente la parte dolorante con l’olio miscelandolo se vuoi con olio di mandorle dolci per agevolare il massaggio, 10 gocce, ripetere due o tre volte al giorno per almeno tre giorni. Dolori generati da infiammazioni: pensiamo al torcicollo, è possibile trattarlo con olio miscelato in una qualsiasi crema da massaggio, dosaggio: 2/3 gocce.

pensiamo al torcicollo, è possibile trattarlo con olio miscelato in una qualsiasi crema da massaggio, 2/3 gocce. Mal di testa: massaggia tempie e fronte con l’olio, dosaggio: 2 gocce.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Estratto di arancia amara per la tua linea | Scopri tutti…

Igiene dentale: puoi fare risciacqui alla bocca per aiutare l’igiene dei denti e combattere l’alito pesante, dosaggio: 2 gocce. Stesso dosaggio per lavare i denti e per effettuare gargarismi in caso di gengive irritate.

puoi fare risciacqui alla bocca per aiutare l’igiene dei denti e combattere l’alito pesante, 2 gocce. Stesso dosaggio per lavare i denti e per effettuare gargarismi in caso di gengive irritate. Pelle: ottimo per lenire la pelle secca, grassa ma anche per alleviare le smagliature, dosaggio: 2/3 gocce con crema. Utile la stessa quantità post rasatura, da spalmare sul viso massaggiando.