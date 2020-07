Si tratta di una miscela di 31 oli essenziali e se cercavi la panacea la troverai usandolo! Alleato di bellezza, salute, è essenziale sapere tutto ciò che riguarda i benefici che può regalarti.

L’OLIO 31 non è che un mix di oli essenziali, 31 appunto, che provengono da piante officinali diverse. Una preparazione svizzera che ti aiuterà a combattere comuni disturbi, fastidi di vario genere che potrai trattare in maniera del tutto naturale. OLIO 31 miracoloso. Gocce straordinarie dai mille benefici, scopri di più!

Non puoi non conoscerlo! Scopri tutto sull’OLIO 31

Ha origine svizzera, e gli oli dei quali si compone sono: menta piperita, eucalipto, arancio, limone, timo, rosmarino, ginepro, limone, melissa, lavanda, aneto, salvia, abete siberiano, pino silvestre, cumino, coriandolo, anice, cannella, chiodi di garofano, origano, pepe, boswelia, vaniglia, patchouli, artemisia, ylang ylang, gelsomino, finocchio, citronella, menta romana, arancio amaro, canfora. In più, esistono in commercio, anche altre combinazioni.

I benefici di questo olio sono davvero molti, una volta testato non potrai più farne a meno. Possiede proprietà balsamiche, espettoranti, antidolorifiche, antinfiammatorie, antibatteriche, disinfettanti, antispasmodiche, antisettiche, energizzanti, tonificanti, rinfrescanti.

Può essere utilizzato per curare stati di raffreddore, influenzali, stress, stanchezza, dolori di tipo muscolare ma anche problematiche relative alla digestione.

Uso per godere dei benefici

Ne basta davvero poco per ottenere i risultati sperati. Per la cura del corpo è meglio usarlo se diluito in olio di mandorle dolci. Per usufruire del suo benefico potere espettorante è possibile utilizzarlo attraverso suffimigi con acqua calda, aggiungendo sempre non più di 10 gocce per litro d’acqua.

Può alleviare i dolori addominali dovuti ad una cattiva digestione mediante un breve massaggio sulla pancia con qualche goccia di olio. Ma non solo sulla parte addominale, è efficace anche su altre zone doloranti come la testa, la schiena, la cervicale, i muscoli in generale e le articolazioni.

Ottimo da utilizzare un diffusore di aroma per la casa nel quale andrai ad aggiungere qualche goccia di olio. La fragranza della quale godrai in casa sarà in grado di regalarti tanto relax ed una vera e propria sensazione rigenerante.

Infine, può essere utilizzato per la cura del tuo cuoio capelluto. Aggiungendolo allo shampoo infatti potrai giovare anche di un’azione antiforfora e ancora puoi usarlo per l’igiene dentale, per calmare il prurito dato dalle punture di zanzara e sul viso come antirughe.