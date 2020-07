Anche se si contraddistingue per il sapore fortemente amarognolo, l’estratto di arancia si scopre come un ottimo alleato per la linea e il benessere generale. Scopri le proprietà, i benefici, i dosaggi da assumere.

L’estratto di arancia amara è uno degli ingredienti, anche se non molto conosciuto, utilizzato per mantenersi in forma. Le sue proprietà benefiche infatti andrebbero sfruttate al meglio. Vediamo come questo estratto può essere impiegato nel tuo regime alimentare. Estratto di arancia amare come alleato della linea: uso e benefici

Questo è uno degli ingredienti più utilizzati per mantenere la linea e sentirsi in forma. Possiede spiccati effetti antiossidanti e può contribuire addirittura alla perdita di peso. L’arancia amara è il frutto che si pensa si sia diffuso in Italia grazie all’approdo degli Arabi in Sicilia, 1000 anni fa.

La sua buccia è spessa, rugosa e aromatica. Il sapore deciso e amaro. Dell’arancio amaro, l’albero, si utilizzano anche le foglie e i fiori per la preparazione di tisane, infusi.

Dato il suo sapore forte è nato l’estratto. Questo è ricco di polifenoli, flavonoidi, bioflavonoidi. I polifenoli sono i primi a svolgere un’azione antiossidante molto forte.

L’estratto di arancia amara, se usato in maniera oculata attraverso dosaggi corretti, può combattere l’aumento di peso, soprattutto grazie ad una sua particolare molecola che è la sinefrina.

Benefici

Sotto forma di polvere viene venduto in farmacia o in erboristeria e può essere utilizzato per la preparazione appunto di tisane dagli effetti sia snellenti che calmanti. Dai fiori invece si ottiene un prezioso olio, chiamato olio essenziale di neroli che contribuisce a limitare l’irritabilità, i dolori, il nervosismo.

Per dimagrire, questo estratto, funge da potente termogenico. La sinefrina, di cui parlavamo, va ad agire sui ricettori beta-3, questi sono responsabili della produzione di calore a discapito delle riserve energetiche, soprattutto delle riserve di grasso. La sinefrina inoltre riesce a stimolare il metabolismo e a controllare gli zuccheri.