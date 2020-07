Michele Bravi patteggia un anno e 6 mesi per omicidio stradale |...

Michele Bravi patteggia un anno e sei mesi per omicidio stradale per l’incidente avvenuto il 22 novembre 2018 in seguito al quale morì una donna.

Si è conclusa la vicenda dell’incidente in cui rimase coinvolto il 22 novembre 2018 Michele Bravi e che portò alla morte di una donna di 58 anni che viaggiava in sella ad una moto. Il 24enne ha patteggiato un anno e sei mesi chiudendo una dolorosa vicenda che lo ha tenuto a lungo dalle scene.

In seguito alla morte della donna, il cantante aveva scritto anche una lettera alla famiglia e dopo un lungo percorso è tornato recentemente sulla scena partecipando anche ad Amici Speciali di Maria De Filippi.