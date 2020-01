Verissimo | Michele Bravi dopo l’incidente: “Ho paura” – VIDEO

Verissimo | Michele Bravi trova il coraggio di raccontare a Silvia Toffanin come è riuscito a riprendersi dal trauma dell’incidente che lo ha vista protagonista negli scorsi mesi

Il cantante Michele Bravi a Verissimo ha raccontato per la prima volta dell’incidente che lo ha visto protagonista qualche tempo fa. “Non nascondo di avere davvero tanto paura” ha confidato a Silvia Toffanin. “Quella che di più temo in assoluto è di non riuscire ad avere i piedi per terra ha raccontato il cantate. “Di essere scollegato dalla realtà”.

Michele Bravi ha parlato per la prima volta dell’incidente, raccontando di aver trovato il coraggio di seguire una terapia per poter superare il difficile momento che sta vivendo in questo periodo.

Leggi anche:

Barbara d’Urso asfalta Pamela Prati a Verissimo: “Adesso ti fa comodo”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI