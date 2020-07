Addio a Ennio Morricone | Il maestro aveva 91 anni | Video

Addio ad Ennio Morricone: il maestro, orgoglio italiano, si è spento all’alba in una clinica romana. I funerali si terranno in forma privata, video.

Si è spento a 91 anni Ennio Morricone. Il maestro, orgoglio italiano, è morto in una clinica romana all’alba del 6 luglio, circondato dall’affetto della sua famiglia. Sui social, tutti gli artisti stanno dedicando un pensiero al Maestro Premio Oscar. Sue le colonne sonote più belle del cinema mondiale da Per un pugno di dollari a a C’era una volta in America.

I funerali si terranno in forma privata, nel rispetto delle norme anti Covid.