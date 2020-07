Ennio Morricone è morto a 91 anni in una clinica romana per le conseguenze di una caduta: il mondo piange il compositore Premio Oscar.

Ennio Morricone è morto nella notte in una clinica romana. Il grande compositore Premio Oscar era ricoverato per una caduta ed è deceduto per le conseguenze della stessa come fa sapere La Repubblica. Il mondo piange così uno dei più grandi maestri di musica della storia che, con le sue colonne sonore, ha reso grande anche il mondo del cinema. Il maestro avrebbe compiuto 92 anni il prossimo 10 novembre.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Claudia Galanti | Tragico lutto: morto il padre

Ennio Morricone è morto: il dolore di tutto il mondo

Ad annunciare la morte di Ennio Morricone è stata la famiglia che, attraverso una nota ufficiale diffusa attraverso l’amico e legale Giorgio Assumma, fa sapere che il maestro “si è spento all’alba del 6 luglio con il conforto della fede”. Assumma aggiunge che il maestro “ha conservato sino all’ultimo piena lucidità e grande dignità”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Grave lutto per Benedetto XVI: morto il fratello Georg Ratzinger

Assumma aggiunge inoltre che il Maestro “ha salutato l’amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale e gli è stato accanto fino all’estremo respiro ha ringraziato i figli e i nipoti per l’amore e la cura che gli hanno donato. ha dedicato un commosso ricordo al suo pubblico dal cui affettuoso sostegno ha sempre tratto la forza della propria creatività”.

I funerali, nel rispetto delle norme anti Covid si terranno in forma privata “nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza”.

Sono tantissime le colonne sonore firmate dal ;aestro Ennio Morricone: da Per un pugno di dollari a Mission a C’era una volta in America da Nuovo cinema Paradiso a Malena. a 79 anni aveva ricevuto l’Oscar alla carriera. Dopo la notizia della sua morte, il mondo lo ricorda sui social.

Mi sveglio e leggo su Twitter che è morto #EnnioMorricone.

Questo 2020 fa solo danni.

Che la terra ti sia lieve Maestro, grazie di averci allietato con la tua straordinaria musica, le tue colonne sonore sono patrimonio dell’umanità. pic.twitter.com/kWn4rWcF3s — Ολγα (@lollo_interista) July 6, 2020

“Io penso che, quando fra cento, duecento anni, vorranno capire com’eravamo, è proprio grazie alla musica da film, che lo scopriranno.” Buon viaggio Maestro ❤️#EnnioMorricone pic.twitter.com/R9eRLJCI6U — (rtini) (@yleniaindenial) July 6, 2020

Un buongiorno orribile, all’altezza di questo anno altrettanto orribile che non la smette di peggiorare.

Arrivederci Maestro, faccia buon viaggio. #EnnioMorricone pic.twitter.com/MGIOaknPaW — julia (@inprocinto) July 6, 2020

La storia della musica e la storia del cinema, intrecciate, grazie a lui. Potrà non esserci più ma la sua opera vivrà in eterno e continuerà a segnare le generazioni a venire. Oggi il mondo perde un grande genio. Ci mancherai maestro. #enniomorricone pic.twitter.com/yh82KLF4CJ — Ζεύς. (@acciolotr) July 6, 2020

La morte di Morricone è un dolore enorme per tutti.