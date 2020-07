Molte di noi appena l’estate fa capolino non possono farne a meno, e tu? Indossi sempre le tue infradito di fiducia? Non vedi l’ora che arrivi il caldo per sfoggiarle di nuovo? Forse non stai facendo la cosa giusta.

In realtà, gli esperti della moda non sono affatto d’accordo con questo tipo di calzatura ma la tentazione di indossarle estate, soprattutto per andare al mare, è davvero troppo forte! Scendere in spiaggia con i piedi in libertà e in maniera super comoda non conosce età e sesso, infatti le indossano ormai anche moltissimi uomini. Indossarle però non è sempre un bene. Scopri pro e contro

Infradito pro e contro

Esteticamente parlando ognuno ha i propri gusti e le proprie preferenze riguardo le calzature ma la comodità delle infradito è davvero indubbia. Se ne trovano ormai i più disparati modelli, più o meno costosi. Vediamo insieme a te tutti vantaggi e gli svantaggi delle infradito che toccano più punti, la praticità, l’igiene, la postura ma anche al livello psicologico.

Le infradito espongono sicuramente i piedi a sporcizia, quindi a batteri ma anche a infezioni. Se hai delle piccole ferite ad esempio queste possono peggiorare come nel caso delle verruche.

Le infradito, soprattutto se nuove, non ancora collaudate, possono causare vesciche.

Accorciano il tuo passo, ebbene sì, tendi a camminare con passi più brevi. Forse non ci avevi mai fatto caso ma sì, quando indossi le tue infradito cammini con molta più lentezza come se te la stessi prendendo con comodo, in pieno relax. Dunque non crediamo sia proprio un svantaggio.