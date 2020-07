Lady Diana | Il biglietto trovato dal fratello sul cancello di casa

Il Conte di Spencer, fratello di Lady Diana, continua a ricevere manifestazioni d’affetto per la sorella: l’ultimo un dolcissimo biglietto da parte di un’anziana signora.

Il ricordo di Lady Diana è tornato a essere più forte che mai nel cuore degli inglesi in corrispondenza del compleanno della Principessa, nata il 2 Luglio.

Se il Principe William non ha potuto ricordare ufficialmente sua madre, a causa degli impegni ufficiali che lo hanno tenuto impegnato insieme alla moglie Kate, il Principe Harry aveva avuto l’occasione di parlare di sua madre durante la premiazione dei Diana Charity Award, il premio che ogni anno viene consegnato nel nome della Principessa del Popolo.

I sudditi britannici a loro volta non hanno mai dimenticato Diana, e continuano a manifestare il loro affetto nei confronti della principessa a distanza di oltre vent’anni dalla sua tragica morte.

Il Conte di Spencer, fratello minore di Diana e legatissimo alla sorella, vive ancora nella tenuta della famiglia Spencer dove, tra le altre cose, Diana e il Principe Carlo si incontrarono per la prima volta.

Quando Diana morì fu il fratello Charles a pronunciare, probabilmente, il discorso più commovente in assoluto in onore della sua adorata sorella scomparsa. Con quelle parole si assunse il compito di vegliare costantemente sulla felicità di William e di Harry: “Noi, la tua famiglia di sangue, faremo sì che le loro anime crescano non solo nel dovere e nella tradizione, ma anche libere di cantare”

Proprio sul cancello della tenuta il fratello di Lady Diana ha trovato recentemente un biglietto destinato a Lady D e scritto da una donna che non ha mai dimenticato la principessa. Il Conte lo ha condiviso via social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Jordan (@hrh.diana.of.wales) in data: 1 Lug 2020 alle ore 10:18 PDT

“Buon compleanno Diana, Principessa del Galles” dice il biglietto. “Ti ricorderò sempre. Dalla signora che vive nei pressi di Heathrow, da Vanessa”.

Il Conte di Spencer è stato così commosso dall’amore che i sudditi inglesi continuano a dimostrare nei confronti di sua sorella da voler condividere con il mondo il toccante biglietto d’auguri ricevuto da Vanessa.

Tra le altre cose la Principessa del Galles venne sepolta ad Alpthorp, cioè nella tenuta che da sempre appartiene alla famiglia Spencer, non distante da dove il Conte abita attualmente e da dove il biglietto è stato lasciato.

La tomba di Diana si trova su un’isoletta al centro di un piccolo lago chiamato Round Oval.