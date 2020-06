Marika Fruscio | “Sorpresa” bollente dopo Napoli-Juve: la foto sui social

La celebre conduttrice televisiva Marika Fruscio fa festa per il trionfo del Napoli in Coppa Italia. Il “regalo” ai tifosi partenopei dopo la vittoria contro la Juventus è speciale.

Marika Fruscio, nota conduttrice televisiva, festeggia la vittoria del Napoli in Coppa Italia in un modo molto particolare. La donna, diventata celebre sugli schermi di 7Gold, è solita catturare l’attenzione dei propri followers con delle pose conturbanti su Instagram.

L’avvenente presentatrice, da sempre emotivamente e calcisticamente vicina ai colori del Napoli, ha celebrato il trionfo contro la Juventus in maniera spontanea e gioviale. Su Instagram appare in una foto oltremodo invitante: costume intero azzurro e cappellino d’ordinanza del Napoli. “È una sensazione stupenda”, scrive ai fan. La dedica infiamma la piazza (telematica) mentre le persone festeggiano in strada, con caroselli e cori, un successo meritato. Alla tenacia di Gattuso, risponde il fascino e l’avvenenza della Fruscio.

Marika Fruscio in estasi per la vittoria del Napoli: la foto invitante su Instagram

Proprio lei aveva supportato Rino in tempi non sospetti, quando i tifosi partenopei accolsero con scetticismo e incertezza l’arrivo dell’ex Milan all’ombra del Vesuvio. Ora il mister sembra essere, invece, entrato nel cuore di tutti. Esattamente come la Fruscio che non perde occasione per dare il meglio di sé sui propri account social.

Il trionfo di bellezza su Instagram manda gli affezionati in visibilio che, tra una lacrima e un’esultanza per la felicità della Coppa Italia, si perdono nelle forme generose della fascinosa 41enne di Agrate Brianza. Il tifo e la bellezza non hanno confini, dunque, una partenopea acquisita come lei accresce ulteriormente l’orgoglio di un popolo al settimo cielo. Nell’attesa di vedere altre fotografie invitanti a prescindere dalle prestazioni della squadra. Queste premesse rincuorano i seguaci con la consapevolezza di essere solo all’inizio di una stagione estiva memorabile, con una Coppa Italia e una Fruscio in più.

E’ NOSTRA!!!!!!!🏆

UNA GIOIA INCREDIBILE FNS💙 pic.twitter.com/1ZEE4wvpsP — Marika Fruscio (@marikafruscio10) June 17, 2020

