Uomini e Donne | Giovanni su Veronica Ursida: “Una presa per il cul*”

Uomini e Donne | Giovanni Longobardi del Trono Over durante una diretta su Instagram ha fatto chiarezza in merito al suo rapporto con Veronica Ursida dopo il loro abbandono al programma.

Uomini e Donne, durante gli ultimi appuntamenti legati al Trono Over, aveva trasmesso l’addio al programma da parte di Giovanni Longobardi e Veronica Ursida. Lui aveva scelto d abbandonare il parterre perché consapevole di non poter iniziare nessuna conoscenza in quanto ha forti problemi a lasciarsi andare a causa della mancanza di fiducia. Lei perché interessata esclusivamente al suo cavaliere e non aveva senso restare senza di lui.

Il pubblico del piccolo schermo, dopo la fine del programma, è curioso di sapere come prosegue la loro conoscenza e durante una diretta su Instagram il cavaliere ha fatto chiarezza rivelando che non sta proseguendo tutto a gonfie vele.

“Premetto con il dire che lei è una persona sincera, ma a volte omette nel raccontare alcune cose” ha svelato Giovanni Longobardi su Veronica Ursida, che di recente si era lasciato andare ad uno sfogo su Instagram. “Io non sono un uomo geloso, ma odio le prese per il cul*” ha ammesso il cavaliere. “Dopo il programma abbiamo avuto modo di poterci confrontare, ci sono state delle incomprensioni e non possiamo fare finta di niente” ha concluso lui amareggiato.

E’ finita tra Giovanni Longobardi e Veronica Ursida dopo Uomini e Donne? Lui: “Ci sono malintesi”

Giovanni Longobardi per la prima volta, dopo la fine del Trono Over di Uomini e Donne, si è sbilanciato sulla sua conoscenza con Veronica Ursida. Anche se, nonostante abbia scelto di prendere parte al dating show di Maria De Filippi, non è poi cosi propenso a parlare della sua vita privata.

“Ci sono stati un po’ di malintesi e non nascondo che è un momento molto particolare della mia vita” ha ammesso Giovanni Longobardi di Uomini e Donne. “A me ha profondamente infastidito il fatto che io le chieda spiegazioni, lei mi dia una versione e poi scopro che era come pensavo io” ha spiegato il cavaliere di Veronica Ursida del Trono Over, lei di recente ha spiegato perché ha lasciato il parterre.

“Così da parte mia viene a mancare la fiducia” ha proseguito il cavaliere. “Se una cosa è passata, non c’è nulla di male nel dirlo. Se non lo fai vuol dire che appartiene al presente” ha concluso. “Così facendo una bugia bianca rischia di sporcarsi” ha aggiunto.

Tra Giovanni Longobardi e Veronica Ursida dopo Uomini e Donne purtroppo non sembra proseguire come la dama sperava. Anche se lui, prima di abbandonare il programma, era stato molto chiaro che da parte sua mancava totalmente la fiducia.