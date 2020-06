Michela Quattrociocche | Perchè è finita con Aquilani: lo svela “Chi”

Michela Quattrociocche si sta separando da Alberto Aquilani. L’attrice racconta qualcosa, senza svelare troppo per motivi legali, al settimanale “Chi”. Nella vita della 32enne ci sarebbe già un’altra persona.

Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani hanno deciso di rompere la loro relazione da qualche tempo, notizia recente che li vede comunque uniti per amore delle figlie (Aurora e Diamante). I due, quindi, sono rimasti in buoni rapporti – per così dire – anche se hanno avviato le pratiche per la separazione. L’attrice italiana, tuttavia, sul tema mantiene molto riserbo. La Quattrociocche ha rivelato qualcosa al settimanale “Chi”, ma senza entrare troppo nei dettagli.

“D’accordo con Alberto – spiega l’attrice romana – e su suggerimento dei nostri legali, abbiamo scelto di non rilasciare interviste sulla nostra separazione. Posso solo dire che sono felice”. Evidente, quindi, dal commento lapidario della donna, che le cose con l’ex calciatore di Roma, Juventus e Liverpool tra le altre non andavano più. Di mezzo ci sarebbe un nuovo amore per la Quattrociocche: tale Giovanni Naldi, imprenditore della nota famiglia di albergatori che annovera tra i propri possedimenti anche l’Hotel Parco dei Principi di Roma.

Michela Quattrociocche: “Ecco perché è finita con Aquilani”

Proprio in questo luogo – ipotizza il settimanale “Chi” – sarebbe nata la liaison fra i due di cui anche Aquilani potrebbe essere a conoscenza. L’ex centrocampista, attuale collaboratore tecnico della Fiorentina, non commenta ma secondo i suoi amici la crisi coniugale con l’attrice andava già avanti da un anno. Forse più. Prova inconfutabile: uno scherzo fatto dall’ormai ex moglie a “Le Iene” in cui è emerso – fra il serio e il faceto – che la coppia non aveva più rapporti intimi da tempo.

Invece la Quattrociocche con Naldi farebbe sul serio, al punto che l’avrebbe già presentato alla famiglia. Insomma, per Alberto Aquilani e Michela, la storia è arrivata al capolinea. Un altro “principe azzurro”, però, sembrerebbe aver ridato felicità e sorrisi all’attrice: un flirt nato in palestra, proprio quella presente all’Hotel Parco dei Principi nella Capitale, potrebbe aver fatto scoccare la scintilla. Goccia che, invece, avrebbe fatto traboccare il vaso nella famiglia Aquilani. Ormai fra l’ex calciatore e l’attrice c’è solo un rapporto di reciproco rispetto dovuto alla condivisione e al mantenimento delle due figlie.

Visualizza questo post su Instagram Abituati ad essere gentile non per il beneficio altrui ma perché ti nobilita Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 8 Giu 2020 alle ore 6:04 PDT

