Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani hanno deciso di sperarsi. Una notizia inattesa, ma secondo loro anche una decisione inevitabile



Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani addio. L’attrice romana e l’ex centrocampista di Roma, Fiorentina e nazionale hanno deciso di separarsi e l’annuncio arriva totalmente inatteso.

“In questo momento così difficile per la vita di tutti noi – si legge – e dopo tanto dolore per quanto accaduto per il Covid-19, avremmo preferito il silenzio”. Ma era giusto d are delle riposte a chi le chiedeva da tempo. “Abbiamo deciso – di comune accordo e con grande rispetto reciproco – di separarci. È stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile”.

Lui tornerà a Firenze dove allena e lei invece resterà a Roma per seguire le due figlie: Aurora nata nel 2011 e Diamante nel 2014. Ma in mezzo, nel 2012, c’era stato anche il matrimonio e successivamente una vita di coppia che fino ad oggi sembrava solidissima. Qualche mese fa, dopo uno scherzo de ‘Le Iene’ parlavano di terzo figlio. Ora invece ognuno andrà per la sua strada.

Federico Danesi