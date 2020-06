Tigelle allo yogurt fatte in casa | la ricetta di Benedetta Rossi

Le ricette facili ci semplificano la vita e le tigelle allo yogurt fatte in casa lo sono certamente. Un prodotto che torna utile in molte occasioni

Tigelle allo yogurt, pronte in fretta a da farcire come volete. Una delle tante ricette tipiche italiane, figlie della cucina popolare e povera, rimaste immutate negli anni. Sono semplicissime da preparare anche a casa, sia come impasto che come cottura in padella.

Oggi seguiamo la ricetta di Benedetta Rossi che utilizza davvero pochi ingredienti per un risultato finale perfetto. Per preparare l’impasto basta poco, per cuocerle anche. Ecco perché queste tigelle allo yogurt sono ideali per colazione, per merenda, per un aperitivo, anche come antipasto. Hanno un sapore delicato e quindi potete farcirle a piacere. Certamente con i salumi, con i formaggi, con le verdure. Ma anche prepararle in versione dolce, con del miele oppure della marmellata.

Tigelle allo yogurt fatte in casa, ricetta tipica

Ingredienti:

450 g farina 0

250 g yogurt bianco al naturale

40 ml acqua

1 bustina lievito istantaneo per torte salate

1 cucchiaino sale

Preparazione

Partite con l’impasto, versando in una ciotola capiente la farina già setacciata, la bustina di lievito e il sale. Con un cucchiaio di legno amalgamate bene e poi fate un buco al centro, dovrà contenere sia lo yogurt che l’acqua.

Quindi iniziate ad incorporare poco alla volta lo yogurt e l’acqua, aiutandovi con una forchetta. Una volta che avete versato tutta la parte liquida, cominciate ad impastare bene con le mani. Sarà un esercizio facile e che fa bene anche alla vostra salute. Dovete ottenere un panetto liscio ed omogeneo, formando la classica palla.

Mettetelo a riposare almeno una decina di minuti e poi cominciate a stenderlo con un mattarello fino ad ottenere una sfoglia di circa 1 cm. Poi date forma alle vostre tigelle con un coppapasta o una tazza (con queste dosi dovrebbero uscire 10-12 tigelle).

Riscaldate una padella antiaderente, mettete le tigelle (senza olio o burro) e cuocetele 5 minuti per lato, a fuoco basso.

Meglio coprire con un coperchio, cuoceranno alla perfezione. Poi tiratele fuori e cuocetele le altre, impilandole in un piatto. Alla fine dovete solo decidete come servire le vostre tigelle allo yogurt fatte in casa.