Non ti ama più? Scoprilo da questi segnali

Ci sono dei segnali che più di altri indicano che il partner non è più innamorato. Scopriamo insieme quali sono.

L’amore, si sa, è un sentimento difficile da controllare e che a volte inizia quasi senza un motivo, portando a vivere una favola inattesa e per questo bellissima. Allo stesso modo, però, può accadere che il sentimento si affievolisca con il tempo e che entrambi ci si trovi a scoprirsi improvvisamente privi di quel trasporto iniziale.

In altri casi, a smettere di amare può essere solo uno dei due. E quando si tratta del partner, riconoscere la cosa può essere difficile.

Vedere e accettare che il rapporto sta cambiando non è una cosa semplice, specie se dall’altra parte non viene detto nulla.

Per fortuna esistono dei segnali ai quali è possibile prestare attenzione al fine di comprendere se il partner ha smesso di amare o se i suoi sentimenti sono improvvisamente diminuiti.

Questi vanno da una comunicazione inferiore, da un distacco più evidente fino ad una forma di progettualità diversa e che non comprende più la storia a due.

