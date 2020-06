Focaccine saltate in padella | lo snack salato che piace a tutti

Una soluzione pratica e veloce per una merenda p un aperitivo, senza nemmeno accendere il forno. Le focaccine saltate in padella sono così, spettacolari

Quando il tempo è poco e la fame molta, c’è una soluzione che mette d’accordo tutti. Mettiamo su un po’ di focaccia. Ma per fare ancora più in fretta e ottenere un risultato goloso, la via più semplice è quella delle focaccine saltate in padella, un trionfo.

L’impasto non prevede lievitazione e non ha nemmeno tempi lunghi di di preparazione. Ecco perché le focaccine salate in padella sono una soluzione pratica per chi è sempre di corsa. Possono essere impastate in anticipo e farcite a seconda dei gusti. In questa versione sono con le olive nere o verdi denocciolate. Ma vanno benissimo con salumi e insaccati, pomodorini, acciughe, verdure, formaggi filanti. Potete servirle come antipasto o come aperitivo, sarà sempre un successo.

Focaccine saltate in padella

Tra impasto e cottura, queste focaccine saltate in padella sono pronte in mezz’ora. La comodità è anche nel fatto che potete congelare l’impasto ancora prima di cuocerlo e tirarlo fuori quando serve.

Ingredienti (per 10-12 focaccine)

250 grammi di farina 00

130 ml di acqua

1/2 bustina di lievito istantaneo

120 grammi di olive denocciolate

20 ml di olio di semi

1 cucchiaino di sale

1 pizzico di zucchero

Preparazione:

Setacciate la farine e mettetela in una ciotola insieme allo zucchero, al lievito e al sale. Formate un buco al centro per aggiungere anche l’olio e l’acqua. Poi impastate fino ad ottenere un panetto compatto e morbido.

Infarinate leggermente la superficie di lavoro e stendete il composto, ricavando una serie di dischetti di pasta, tagliati con un coppapasta da 9-10 centimetri di diametro. Farcite in superficie con le rondelle di olive nere i verdi e poi siete pronti per cuocere.

Ungete una padella antiaderente con un filo d’olio e cuocete le focaccine per circa 10 minuti a lato a fiamma media. Le focaccine possono essere servite ancora calde oppure tiepide.