Calcola il tuo carisma con solo 6 domande

La scienza ha identificato le 6 domande critiche che ti permetteranno di conoscere l’estensione del suo carisma.

Per molti, il carisma svolge un ruolo ancora più decisivo dell’apparenza fisica nell’attrazione di una persona. Questo tratto della personalità, che può essere definito da uno straordinario potere di seduzione o dalla capacità di catturare l’attenzione in modo quasi sistematico, è una risorsa considerevole nella vita di tutti i giorni anche dal punto di vista delle relazioni umane e nel campo professionale.

Come fai a sapere se sei obiettivamente carismatico?

Non tutti si accorgono del carisma di un particolare essere perchè il carisma è anche una questione di sensibilità, e mentre alcuni si sentono sedotti da uno specifico modo di essere, altri lo sono meno o lo sono verso un altro modo di essere. Quindi, come fai a sapere se sei obiettivamente carismatico? Semplice, basta rispondere a 6 domande attentamente studiate.

Grazie a un test infallibile sviluppato dai ricercatori dell’Università di Toronto che consiste nel rispondere a 6 domande potrete conoscere la vostra percentuale di carisma. L’esperimento, che è stato trasmesso dal prestigioso Wall Street Journal e Business Insider UK, mira a dissipare l’idea che il carisma non sia “quantificabile”.

Il test dell’ influenza e dell’affabilità!

È sufficiente rispondere alle seguenti 6 domande fornendo un punteggio compreso tra 1 e 5, dove 1 indica che non siamo d’accordo con l’affermazione, 5 che siamo completamente d’accordo. Sei pronto? Non ti resta che provare.

Ti reputi una persona che …

1. Fa sentire la sua presenza quando si trova in una stanza

2. Ha la capacità di influenzare le persone

3. Sa come guidare un gruppo

4. Sa come mettere le persone a proprio agio

5. Sorride spesso alle persone

6. Va d’accordo con qualsiasi personalità

A questo punto somma il punteggio ottenuto e dividi il punteggio totale per 6 per ottenere il tuo grado di carisma. Se è superiore a 3,7, allora hai un carisma sopra la media.

Le domande sono state definite a seguito di una serie di studi condotti su 1.000 partecipanti, che hanno permesso di definire che il carisma poggia su due concetti principali:

L’ influenza (la capacità di comando e la forza della presenza) e l’ affabilità (l’essere alla mano e amichevole). Le prime 3 domande riguardano il primo punto, le ultime 3 il secondo.

Altri consigli per incantare chi ti circonda

Sorprendentemente, le valutazioni fornite dagli intervistati corrispondevano alle percezioni degli altri. Saremmo quindi piuttosto obiettivi sulle nostre qualità. Se non hai ottenuto un risultato che soddisfa le tue aspettative, non farti prendere dal panico: ci sono molti consigli validi per incantare chi ti circonda, come:

liberare le tue emozioni

mostrare sincero interesse per gli altri

adottare una postura rilassata

L’importante è rendersi conto delle nostre potenzialità e dei nostri limiti e avere fiducia in se stessi!

