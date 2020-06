Coronavirus | Jennifer Aniston il suo nudo all’asta per raccolta fondi

Il nudo storico di Jennifer Aniston finisce all’asta per un raccolta fondi dedicata al Coronavirus grazie al fotografo Mark Selinger.

Lo scatto di nudo, realizzato dal fotografo Mark Selinger 25 anni fa, che immortalava Jennifer Aniston senza veli è finito all’asta.

L’iniziativa a scopo benefico è finalizzata a raccogliere fondi per aiutare chi negli Stati Uniti non ha una copertura sanitaria per affrontare l’emergenza Coronavirus.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Angelina Jolie | Il dolore per bacio di Brad Pitt e Jennifer Aniston

Non solo quello dell’attrice ma anche altri 24 ritratti sono finiti all’asta per tale nobile scopo.

Il celebre nudo della Aniston scattato nel 1995 e finito nella copertina di ‘Us Magazine’ nel febbraio del 1996 risale ai tempi in cui l’attrice era al culmine della sua popolarità.

Quando era protagonista di Friends interpretando il suo personaggio Rachel Green l’attrice, ex di Brad Pitt, divenne un modello da copiare con il suo taglio di capelli scalato.

Jennifer Aniston ha subito appoggiato l’iniziativa rilanciando sui social il link per partecipare all’asta.