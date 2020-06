Alitosi: cause e rimedi naturali | un problema comune a molti italiani

Nessuna vergogna, ma solo metodi efficaci. Molti soffrono di alitosi, provocata dall’alimentazione ma non solo. Come difendersi in maniera naturale?

Un italiano su quattro soffre di alitosi. Lo dice la ricerca che stima tra il 20 e il 25% della popolazione mondiale quelli che hanno problemi di odori in bocca. Un fastidio per noi ma anche per quelli che ci stanno attorno, soprattutto quando terminerà il distanziamento obbligatorio tra le persone.

L’alitosi è un disturbo che colpisce a tutte le età. Ma quali possono essere le sue cause più comuni? Quella principale è proprio nella bocca che tende a trattenere residui di cibo tra i denti e la gola. Ugualmente può essere causata dai batteri che si fermano negli spazi interdentali, oppure da ascessi. Infine, per chi le usa, e anche da dentiere che non sono lavate bene.

Trovato il problema, c’è anche la soluzione che è tenere la bocca pulita. Il principio è quello di lavare i denti più volte al giorno dopo tutti i pasti principali. Accompagnate lo spazzolino con un buon collutorio e ci farete del bene.

Altrettanto importante però è pulire la lingua, con lo spazzolino che con il collutorio. Sembra stano ma anche in quella zona della nostra bocca possono nascondersi batteri, placca e tartaro, tutti fattori che contribuiscono all’alito cattivo. Tra le cause dell’alitosi possono esserci essere anche vere malattie. Come disfunzioni renali, bronchiti o tonsilliti, il diabete di ogni tipo e le malattie che colpiscono l’apparato digestivo.

Poi però esistono anche spiegazioni naturali, evidenti. Chi mangia pesante, utilizzando molta cipolla, aglio, spezie. Accanto a questi esistono cibi insospettabili come i latticini, il caffè e lo zucchero: tutti favoriscono la crescita dei batteri in bocca.

Alitosi, tutti i rimedi naturali

Se la pulizia dei denti e della bocca rimane fondamentale, lo sono anche i rimedi naturali contro l’alitosi, ricavati dalle piante e dalle erbe. Esistono diverse specifiche che hanno dimostrato l’utilità del thé verde e del thé nero capaci di formare una barriera contro i batteri in bocca.

Quando l’alitosi è legata ad una cattiva digestione, possiamo farci aiutare dai decotti con alcune alcune piante aromatiche. Sono ad esempio origano, timo, basilico. Lo stesso discorso vale per il decotto a base di menta piperita, da bere dopo i pasti.

Funziona bene anche l’olio essenziale ottenuto dall’albero del thé: provate a metterne qualche goccia sullo spazzolino insieme al dentifricio. Vedrete che il vostro alito con pochi passaggi risulterà molto migliorato. Ma ricordatevi anche che per eliminare i residui del cibo tra i denti esistono sia gli scovolini che il filo interdentale.

Potete tranquillamente trovarli al supermercato, in farmacia e parafarmacia, chiedendo anche consigli sui migliori.