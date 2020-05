I 10 rituali del mattino che cambieranno la tua vita

Scopri i 10 rituali mattutini che ti garantiranno una buona giornata. Cambiare alcune abitudini al mattino può aiutarti a cambiare la tua vita.

Il risveglio è il momento decisivo della giornata. Quello che fai quando ti svegli può determinare se avrai una buona giornata o se sarà pessima.Queste 10 azioni da compiere al risveglio ti assicurereranno un’ottima giornata. Non ti resta che provare!

10 cose da fare al risveglio per iniziare al meglio la giornata

1. Bevi un bicchiere di acqua calda con limone

Bevi un bicchiere di acqua calda con succo di limone per iniziare la giornata nel modo giusto, è un ottimo modo per rinvigorire il corpo e reidratare il tuo corpo dopo 8 ore senza acqua potabile: l’acqua conil limone “lubrificerà” tutti i diversi sistemi del corpo. Il limone preparerà l’apparato digerente per i pasti della giornata. Se l’acqua col limone è troppo acida per te, puoi ammorbidirla aggiungendo un pò di miele. È essenziale evitare di iniziare la giornata trascurando di bere acqua. Ricorda che il bisogno principale del tuo corpo è l’idratazione. Per saperne di più sui benefici di acqua e limone, clicca qui

2. Alzati un pò prima

Alzati un pò prima per iniziare la giornata nel modo giusto. la giornata passa velocemente per cui dovrai aggiungere più tempo alla tua routine attuale, il tuo corpo ti ringrazierà per questo cambiamento. Il momento ideale per svegliarsi? in linea di principio dovresti rispettare il tuo orologio biologico. Sarebbe meglio svegliarsi alla fine del ciclo del sonno. Un buon punto di riferimento per svegliarsi è quello che viene chiamato crepuscolo civile: ovvero il periodo in cui il centro del sole è a meno di 6 ° sotto la linea dell’orizzonte, è l’ora in cui sentiamo cinguettare gli uccelli e possiamo apprezzare la bellezza dell’alba. Ma poiché il tempo del crepuscolo civile varia a seconda della stagione, non è un riferimento universale, pertanto, il nostro consiglio è di svegliarsi un ora e meza prima dell’orario in cui esci di casa.

3. Spazzola la lingua

Spazzola la lingua per iniziare la giornata nel modo giusto. Considera seriamente di prenderti il ​​tempo di lavarti la lingua ogni mattina è un piccolo gesto a cui ti abituerai rapidamente! Da un lato, spazzolare la lingua è un modo efficace per combattere l’alitosi mattutina, dall’altro promuove anche il processo di ringiovanimento.

Spazzolare la lingua ogni mattina facilita il passaggio dal sonno alla veglia. E come bonus, puoi goderti meglio i tuoi pasti! In effetti, gli alimenti hanno più sapore dopo aver rimosso il film che si deposita sulla lingua. E qual è lo strumento migliore per spazzolare la lingua: si chiama raschietto per lingua. Attualmente la maggior parte degli spazzolini da denti moderni ha un raschietto per lingua situato sulla testa dello spazzolino.

4. Fai una sessione di stretching

Fai una sessione di stretching per iniziare la giornata nel modo giusto. Saranno sufficienti soli 5 minuti ogni mattina: Un allenamento utile per calmare il mal di schiena. Questi esercizi “svegliano” i tuoi muscoli e li preparano per il giorno a venire. Ma attenzione: devi sempre adattare l’ esercizio alle tue capacità fisiche! Il mattino è il momento ideale per fare yoga.

5. Salta 100 volte su un trampolino

Salta su un trampolino per iniziare la giornata nel modo giusto. Saltare su un mini trampolino è l‘esercizio perfetto per iniziare la giornata. Il trampolino è adatto a tutti i livelli di fitness. Inoltre, è un’attività delicata per le articolazioni, le ossa e i muscoli. E, contrariamente alla credenza popolare, non è necessario fare balzi olimpici affinché questa sia un’attività benefica. Basta saltare leggermente: questo stimola la circolazione e il drenaggio dei linfonodi. Inoltre, dà una buona spinta alla tiroide. Puoi ripetere questo esercizio più volte al giorno. È davvero un buon modo per energizzarsi senza usare caffè. Inoltre i salti su un trampolino rassodano il corpo, è un esercizio che stimola tutti i muscoli del corpo (gambe, addominali, arti superiori, ecc.).

6. Opta per il brush a secco



La spazzolatura a secco è ottima per iniziare la giornata nel modo giusto. La spazzolatura a secco della pelle è un’antica pratica della medicina ayurvedica. Migliora la circolazione ed elimina la pelle morta (la pelle si rigenera ogni 24 ore). Come suggerisce il nome, la spazzolatura viene eseguita sulla pelle asciutta – prima di fare la doccia. Si inizia dalle estremità del corpo e si procede verso l’interno. La spazzolatura a secco pulisce la pelle e la rende più chiara. Noterai immediatamente la differenza. Dopo la spazzolatura a secco l’ideale sarebbe fare una doccia e applicare la crema idratante dopo la doccia per preservare la flessibilità della spazzolatura. Che tipo di spugna usare? Scegline una esfoliante ma non troppo, l’esperienza dovrebbe essere piacevole, non una tortura. La spugna vegetale, progettata per esfoliare la pelle, funziona perfettamente. Puoi trovare questa spugna nei negozi biologici.

7. Ascolta un audiolibro o la musica che ti piace tantissimo

Ascolta un audiolibro o musica corroborante per iniziare la giornata nel modo giusto. Ascolta la musica che trovi bellissima. O un audiolibro: un libro che ti motiva e ispira particolarmente. Questo metodo ti offre un’ottima prospettiva ogni mattina. E questo crea esattamente la mentalità necessaria per iniziare la giornata. Prova a scegliere la musica adatta al giorno che desideri avere. Ad esempio, metti musica energizzante in una giornata particolarmente impegnativa. Scegli una musica ottimista per una giornata che si preannuncia difficile. La mente ha un fervido appetito. Divora tutte le informazioni che gli vengono fornite. Proprio come nutriamo il nostro corpo, non dobbiamo dimenticare di nutrire la nostra mente con informazioni che aumenteranno le nostre capacità.

8. Dedica alcuni minuti alla meditazione

Alcuni minuti di meditazione sono l’ideale per iniziare la giornata nel modo giusto. Se seguirai i nostri consigli queste piccole cose avranno un buon effetto cumulativo. Non dimenticare che il risveglio è anche il momento ideale per dedicare qualche minuto a sedersi e liberare la mente. Per meditare, non esiste un modo ideale. Se hai già provato un metodo particolare e non ti è piaciuto, è tempo di sviluppare il tuo stile. Assumi una posizione comoda, metti un pò di musica in sottofondo oppure resta seduta e ascolta il silenzio, per la maggior parte delle persone questo è sufficiente. Anche se non raggiungi il Nirvana, qualche minuto di meditazione al mattino migliorerà significativamente le tue giornate. E quanti minuti precisamente? Abbiamo deliberatamente scelto di non essere precisi. Dipende da cosa ti apporta la meditazione e da come ti senti al mattino e … da quanta fretta hai al mattino.

9. Sorridi allo specchio

Sorridi allo specchio per iniziare la sua giornata. Immagina che sia un metodo INFALLIBILE per rafforzare la tua autostima. E una volta presa questa grande abitudine, ti chiederai come hai fatto a sopravvivere senza averlo fatto prima.La persona che vedi allo specchio è una persona felice. Questo metodo funziona su più livelli. Fondamentalmente, ti permette di comunicare e vedere la persona che lavora in background, quella che gestisce la tua vita quotidiana: tu.

Basta un piccolo sorriso, un sorriso malizioso, come se avessi degli assi nella manica e fossi pronto a rivelarli al mondo. Rimarrai sorpreso dal potente pensiero positivo generato da questo esercizio. Fondamentalmente, questo consiglio ti permette di “andare d’accordo con te stesso”. Ti dà la determinazione per iniziare la giornata e raggiungere i tuoi obiettivi. Qualunque cosa accada durante il giorno, avrai dato parole di incoraggiamento e salutato qualcuno della massima importanza: te stesso!

10. Pianifica le 3 attività da completare durante il giorno

Pianifica le 3 attività da completare per iniziare la giornata nel modo giusto. Se conduci una vita piena di eventi, è probabile che ci siano compiti che cadono regolarmente nell’oblio. Per evitare questo problema, stabilisci le 3 attività che devi assolutamente completare durante il giorno. Quindi dedica la tua giornata al raggiungimento di questi 3 obiettivi. Questa piccola cosa ha un vantaggio importante. Una volta presa l’abitudine, acquisisci automaticamente fiducia in te stesso. Pertanto, cerchiamo di affrontare compiti sempre più importanti. Allo stesso modo, scoprirai anche che i compiti meno importanti saranno facilmente completati, anche se non sono nella tua lista dei “primi 3”! I primi 3: non 1 in meno, non 1 in più . Se inizi ad aggiungere attività e non riesci a completarle sarai scoraggiato. Sforzati di trovare i 3 compiti più importanti, anche se la giornata non sembra strutturata. Ti sentirai meglio di notte, dopo aver completato 3 compiti conseguenti.

Ora conosci le 10 piccole cose che ti mettono sulla strada giusta ogni mattina, sta a te decidere di metterle in pratica.