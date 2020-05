Milioni di italiani ne soffrono, ma per combattere l’insonnia è sempre meglio ricorrere alle erbe. Rimedi naturali contro il sonno agitato ce ne sono diversi

Secondo le ultime statistiche, sono almeno 12 milioni gli italiani che soffrono di insonnia, più o meno in maniera cronica. Un problema che unisce persone di età diverse, con lavori e orari diversi ma lo stesso disturbo. Per dormire meglio però esistono rimedi naturali contro l’insonnia, a base di erbe per stare meglio.

Sono tutti facilmente acquistabili nei negozi specializzati come le erboristerie, ma anche in farmacia e nei supermercati. Esistono infatti diverse erbe e tisane rilassanti per raggiungere il giusto sonno.

Ad esempio la valeriana, la stessa che mangiamo anche come insalata. Una pianta indicata per tutte le età e che non produce nessun effetto collaterale. Sovente si trova anche sotto forma di capsule e costa poco.

Molto simile è la melatonina, un ormone anche naturalmente presente nel nostro corpo. Regola il ritmo naturale del sonno e del risveglio e agisce direttamente sul sistema endocrino. Possiamo trovarlo sotto forma di pastiglie in farmacia o erboristeria.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Insonnia | Perché si presenta e come risolverla

Se invece siete amanti delle tisane calde o tiepide le più indicate sono quelle a base di camomilla e gelsomino, addizionate con un cucchiaino di miele. Alternative a queste due piante, buone contro l’insonnia ci sono anche il fiore del papavero e il biancospino. Aiutano pure a rilassare il muscolo cardiaco.

Molto indicata per combattere il sonno cattivo è la lavanda, alla luce delle sue naturali proprietà rilassanti. Basteranno alcune gocce di olio essenziale messe sul cuscino o spruzzate in camera da letto e ne trarrete beneficio

I buoni consigli per dormire meglio

Ma accanto ai rimedi naturali, esistono anche consigli pratici per arrivare preparati al momento del sonno. Di giorno ritagliatevi il tempo per praticare sport o almeno fare un’attività all’aria aperta. Si solito bastano anche solo 40 minuti fatti bene per avere un giovamento e distrarsi dai normali ritmi quotidiani.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Insonnia: un antico rimedio naturale per dormire velocemente

Chi lavora al pc cerchi di staccare almeno un paio di volte al giorno, non prolunghi la permanenza davanti allo schermo troppo a lungo. E la sera, meglio non continuare a chattare o videogiocare. Ancora di più dopo cena, quando la mente dovrebbe essere più rilassata e non può rimanere sempre attiva.

Allo stesso modo, a cena cercate di rimanere leggeri, preferibilmente senza carne e senza piatti troppo elaborati o piccanti. Gli esperti consigliano una buona dose di relax prima di mettersi a dormire.

Per questo niente alcolici e caffè, ma piuttosto una tisana che rilassa la mente e lo stomaco. Molto indicata anche la lettura di un libro che accompagna verso il sonno.