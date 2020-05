Adriana Volpe scoppia in lacrime su Instagram: “Non l’ho più fatto”

Adriana Volpe, durante una diretta su Instagram con i fan, è scoppiata in lacrime ricordando il momento in cui ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip.

Adriana Volpe, nelle scorse ore, ha scelto di dedicarsi ai suoi fedeli sostenitori, facendo una diretta con loro su Instagram. La conduttrice, durante il collegamento sul social, ha invitato i suoi fan a partecipare, scambiando quattro chiacchiere con loro faccia a faccia.

Durante uno dei colloqui, però, la bella conduttrice è scoppiata in lacrime. Il motivo?

Una fan le ha rivelato di essersi commossa nel rivedere il momento in cui è stata costretta a dover abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, tra l’altro lei si è candidata come opinionista per la prossima edizione, portando nella mente di Adriana numerosi ricordi legati a quel momento, visto che le avevano comunicato che suo suocero era in gravi condizioni di salute.

Adriana Volpe è scoppiata in lacrime durante una diretta su Instagram ricordando anche che quegli abbracci dati ai suoi compagni di viaggi sono stati gli ultimi, visto che a causa del possibile contagio da coronavirus non è possibile più avvicinarsi l’uno con l’altro.

“Sei riuscita ad emozionarmi perché ho vissuto tante di quelle volte quel momento” ha spiegato la conduttrice. “Quegli abbracci sono stati gli ultimi che ho dato, poi non l’ho fatto più” ha concluso emozionata.

Adriana Volpe pronta al debutto su Tv8: l’appello ai fan su Instagram

Adriana Volpe, dopo un momento di commozione legato alla sua esperienza al Grande Fratello Vip, ha ricordato anche ai suoi fedeli sostenitori che tra poco sarà pronta a fare il suo debutto su Tv8 e spera di poter contare su di loro in questa nuova avventura, che partirà il 29 giugno.

“Spero voi continuiate a supportarmi anche in questa nuova avventura” ha confidato la conduttrice che di recente è rimasta infastidita da alcuni articoli su di lei. “Io ci tengo a sapere cosa ne pensate di quello che poteremo in onda” ha spiegato la Volpe. “Così da poter migliorare man mano, grazie ai vostri consigli” ha concluso.

Adriana Volpe ha lanciato un appello su Instagram chiedendo ai suoi fan di fare insieme anche questo nuovo percorso e loro non hanno nessuna intenzione di volerla abbandonare. Anzi, non aspettano altro che vedere la loro beniamina debuttare con il suo nuovo programma.