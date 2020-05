Biscotti allo yogurt e gocce di cioccolato | dolci veloci e sfiziosi

I biscotti allo yogurt e gocce di cioccolato sono dei perfetti compagni per la colazione e la merenda. Facili e pratici, vanno via come il pane

Dolci sì, ma poco calorici. Perché questi biscotti allo yogurt e gocce di cioccolato sono golosi senza essere pesanti. Merito della presenza dello yogurt, che li sgrassa, ma anche dell’assenza di burro e olio. Zucchero e cioccolato sono in quantità moderate e per questo alla fine avrete dei dolcetti deliziosi senza rimorsi.

Sono perfetti da provare a colazione, inzuppati nel latte oppure con il caffè, ma anche serviti alla fine di un pasto. E rendono più sana la merenda dei bambini, perché sapete bene cosa c’è dentro e che non ci sono additivi o conservanti.

Una ricetta molto semplice e veloce, che va bene in qualsiasi periodo dell’anno. In quelle che vi presentiamo c’è lo yogurt alla vaniglia che sposa perfettamente il cioccolato. Poi, se volete renderli più leggeri, usate uno yogurt magro, anche senza lattosio.

Biscotti allo yogurt e cioccolato

Ingredienti:

550 g di farina 00

250 g di zucchero

250 g di yogurt alla vaniglia

150 g di gocce di cioccolato

2 uova

2 cucchiaini di vaniglia

buccia di 1 limone

1 pizzico di bicarbonato

Preparazione:

Mettete in una ciotola la farina già setacciata e lo zucchero. Poi fate un buco al centro e inserite lo yogurt, le uova, la vaniglia il bicarbonato e la buccia di un limone non trattato grattugiata.

Lavorate l’impasto con le mani per pochi minuti, fino ad ottenere un impasto omogeneo e molto morbido. Questo è il momento di aggiungere le gocce di cioccolato e di girare per farle aderire bene all’impasto.

Non occorre lasciarlo riposare, perché non c’è lievito. Quindi dopo esservi bagnati leggermente le dita, formate delle palline con la dimensione che preferite. Mettetele su una teglia da forno leggermente imburrata. Poi infornate a 180° e cuocete per circa 15 minuti, a seconda della potenza del forno. Infine lasciate intiepidire e poi servite i biscotti allo yogurt e gocce di cioccolato.