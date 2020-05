Uomini e Donne | Ex tronista in carcere: “Ho perso 15 chili”

Uomini e Donne | Ex protagonista del Trono Classico di Maria De Filippi ha raccontato la sua recente esperienza in carcere, affermando che in quel periodo ha perso ben 15 chili.

Qualche anno fa, come i telespettatori di Uomini e Donne più informati ricorderanno bene, l’ex tronsita Alessio Lo Passo è stato arrestato con l’accusa di estorsione ad un chirurgo, anche se lui ha sempre dichiarato di essere innocente.

Ora però Alessio è tornato, per quanto possibile, alla sua vita e ha deciso di raccontare tra le pagine di Novella 2000 la sua difficile esperienza in carcere dove ha perso ben 15 chili.

“L’esperienza in carcere è stata davvero durissima, non riuscivo a farmene una ragione e ho perso ben 15 chili” Alessio Lo Passo di Uomini e Donne sulla sua esperienza in carcere, che è stato arrestato nel 2017. “In quel periodo mi sono visto tutta la mia vita passarmi davanti agli occhi” ha spiegato l’ex volto del Trono Classico. “Mi trovavo in una cella di due metri quadri con altri ragazzi che stavano scontando delle pene molto più lunghe delle mie”.

Alessio Lo Passo di Uomini e Donne dopo il carcere annuncia: “Voglio tornare in tv”

Alessio Lo Passo durante il corso dell’intervista ha dichiarato che gli piacerebbe ritornare sul piccolo schermo degli italiani, ma non perché è ancora in cerca di popolarità o per mettersi in gioco ma semplicemente perché vorrebbe raccontare la sua versione dei fatti in merito all’arresto avvenuto qualche tempo dopo la sua esperienza al Trono Classico di Uomini e Donne.

“Vorrei tornare in televisione per raccontare la mia versione dei fatti” ha premesso Alessio Lo Passo dopo l’arresto. “Sono stato accusato di estorsione ad un chirurgo, ma non c’è mai stato nulla di tutto questo” ha spiegato. “Dopo l’esperienza in carcere sono tornato a La Spezia, dove i miei amici e la mia famiglia mi hanno accolto e non mi hanno mai abbandonato” ha proseguito. “Ho preso un brevetto come personal trainer e vorrei trasformare questa passione in lavoro” ha concluso.

Alessio però non è stato l’unico volto del programma a far parlare di sé. Di recente si è anche molto parlato di Fabio Colloricchio, che, insieme alla sua compagna dopo essersi sottoposto ad un test, ha scoperto di aver avuto il coronavirus.

Alessio Lo Passo, come anticipato, spera di poter presto raccontare la sua versione della storia dell’arresto al grande pubblico, ma almeno per il momento non sembra esserci questa possibilità visto che si avvicina la consueta pausa estiva dei palinsesti tv.