Elisabetta Gregoraci si lascia andare ad una confessione inedita sui tradimenti e sulla chirurgia estetica a Vieni da me e svela la più grande bugia detta.

Elisabetta Gregoraci si è raccontata senza filtri ai microfoni di Vieni da me. Rispondendo alle domande al buio dell’amica Caterina Balivo, la Gregoraci ha raccontato aneddoti inediti della sua vita privata e professionale. Dai tradimenti ai suoi segreti di bellezza fino alla più grande bugia detta per amore.

Elisabetta Gregoraci: “tradimenti? Ho beccato in passato messaggi di varie signorine che, diciamo, erano molto gentili”

In collegamento dalla sua casa di Montecarlo dove ha trascorso la quarantena con il figlio Nathan, avuto dall’ex marito Flavio Briatore che, nelle scorse ore, ha commesso una dolce gaffe, Elisabetta Gregoraci ha accettato di rispondere alle domande al buio di Vieni da me.

Tra le tante domande a cui Elisabetta ha risposto c’è stata anche quella sui tradimenti. “Tradita? Sempre meglio non saperlo, ma secondo me sì. Io sono un po’ detective e rompiscatole. Ho beccato in passato messaggi di varie signorine che, diciamo, erano molto gentili. Ad alcuni messaggi rispondevo io: ‘Oggi sei cascata male, vatti a fare un giro’, rispondevo. Poi ho comunque perdonato, perché erano cose abbastanza soft”, ha risposto.



La Gregoraci, inoltre, ha confessato di aver detto solo una grande bugia alla madre che ha perso diversi anni fa.

«Non mi piace dire bugie, ma ce n’è una che ho dovuto dire a fin di bene. Io non ho più la mia mamma da qualche anno, nell’ultimo periodo, quando non c’era più nulla da fare, il dottore mi ha confessato che sarebbe morta: io andai da lei e non le dissi niente, le dissi “tranquilla che andrà tutto bene”».

Elisabetta che ha festeggiato con il figlio il 70esimo compleanno di Flavio Briatore, infine, ha ricevuto i complimenti dei fans che, tramite Twitter, le hanno chiesto il segreto della sua bellezza. “Il segreto è non rifarsi”, ha affermato Caterina Balivo. “Grazie Cate, io e te le uniche a non essersi deformate il viso“, ha concluso la Gregoraci.