10 modi per riciclare flaconi e bottiglie di plastica | Scoprili subito!...

L’inquinamento è una delle piaghe che affligge il nostro pianeta. Per dare il nostro piccolo contributo possiamo senz’altro partire da piccoli gesti quotidiani come il riciclo della plastica. 10 modi per riciclare flaconi e bottiglie di plastica. Scoprili subito!

Abbiamo ormai perso il numeri in merito all’enorme quantità di plastica che compriamo e puntualmente buttiamo. Possiamo ottimizzare però questo processo riutilizzandola nel migliore dei modi. Partendo da flaconi e bottiglie di plastica si può creare davvero moltissimo.

L’inquinamento affligge il pianeta? Dai il tuo contributo!

L’inquinamento è un problema, un disagio, che non possiamo nascondere, poiché influenza negativamente la nostra vita e soprattutto la nostra salute. Non sono purtroppo solo le grandi industrie a recar danno ma anche i rifiuti solidi. La prevenzione atta a ridurre la produzione dei rifiuti è la base per migliorare la condizione odierna.

Come ognuno di noi può contribuire? Semplice, grazie al riciclo! Se iniziassimo a separare tutti i diversi materiali potremmo ottimizzare lo smaltimento e la rilavorazione di essi per creare degli oggetti nuovi ed utili.

Possiamo adempiere a ciò in modalità indipendente, scoprendo via via i tanti modi per riciclare e quindi riutilizzare ad esempio la plastica.

Scopriamo come riciclare le bottiglie di plastica

Siamo solite utilizzare una molteplicità di bottiglie di plastica, detersivi, bevande. Possiamo creare con questi:

Dei porta-oggetti utili e pratici , possiamo infatti tagliare la bottiglia a metà e ricavarci, col fondo, un porta-penne o matite colorate per i bimbi rivestendolo magari con stoffe avanzate, perline, bottoni colorati.

, possiamo infatti tagliare la bottiglia a metà e ricavarci, col fondo, un porta-penne o matite colorate per i bimbi rivestendolo magari con stoffe avanzate, perline, bottoni colorati. Possiamo realizzare dei graziosi vasetti , infatti, sempre con fondi di bottiglia, possiamo realizzare dei bellissimi vasi per piante e fiori sempre rivestendoli.

, infatti, sempre con fondi di bottiglia, possiamo realizzare dei bellissimi vasi per piante e fiori sempre rivestendoli. Creare elementi di arredo per la casa non è mai stato così semplice , con le bottiglie di plastica è possibile creare anche bellissime lampade e accessori per rendere la vostra casa stilosa e particolare.

, con le bottiglie di plastica è possibile creare anche bellissime lampade e accessori per rendere la vostra casa stilosa e particolare. Il pile è un tipo di tessuto che proviene dalle bottiglie di plastica, dalla lavorazione si può ottenere infatti una fibra tessile caldissima e sintetica.

dalla lavorazione si può ottenere infatti una fibra tessile caldissima e sintetica. Non buttiamo le cassette di frutta e verdura, teniamole e riutilizziamole perché stiamo riciclando! Queste infatti vengono create con la plastica

Anche il polistirolo è utilissimo, proviene infatti da plastica riciclata anch’esso possiamo utilizzarlo per conservare moltissimi alimenti.

proviene infatti da plastica riciclata anch’esso possiamo utilizzarlo per conservare moltissimi alimenti. Giochi per bambini, come ad esempio piccole bottiglie di acqua e polveri colorate.

Preferite buste della spesa fatte di plastica riciclata, potrete tranquillamente riutilizzarle e darete così il vostro prezioso contributo.

potrete tranquillamente riutilizzarle e darete così il vostro prezioso contributo. Possiamo ricreare pattumiere, ebbene sì, grazie al riciclo della plastica si possono ottenere nuovi contenitori che fanno da cestini per la nostra spazzatura.

ebbene sì, grazie al riciclo della plastica si possono ottenere nuovi contenitori che fanno da cestini per la nostra spazzatura. Impariamo ad abbellirci con gioielli che fanno la differenza, possiamo infatti acquistare collane, anelli e bracciali creati con plastica sbirciando qua e la sul web.

Dobbiamo far nostra la pratica del riciclo, come se fosse prassi necessaria, come se di colpo fosse entrata nella catena delle nostre abitudini tanto quanto andare a buttare la spazzature nel giusto contenitore. Cercate sempre di differenziare la spazzatura, solo così contribuirete realmente alla riduzione dell’inquinamento ambientale.