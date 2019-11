Sostituire le bottiglie di plastica con borracce è una scelta ecologica, è importante anche la pulizia per evitare la formazione di muffa e funghi.

Per preservare l’ambiente, si sta cercando di limitare l’utilizzo della plastica, già il colosso internazionale McDonald ha intrapreso un percorso verso l’eliminazione della plastica monouso. Infatti da luglio 2019 le cannucce sono disponibili solo su richiesta per chi consuma nei ristoranti ed entro la fine di quest’anno, le posate e il contenitore in plastica per consumare l’insalata saranno sostituite. Il mondo che ci circonda sta cambiando, l’inquinamento ambientale è ormai ai suoi massimi livelli, perciò per arginare il problema si sta cercando di ridurre al minimo l’uso di plastica. Preservare l’ambiente è importante e per farlo, dobbiamo iniziare dalle piccole cose quotidiane che utilizziamo. Basti pensare a quante bottigliette di plastica di acqua utilizziamo ogni giorno, è il momento di dire addio e passare alle borracce. Queste possono essere in alluminio, ceramica, vetro, a contraddistinguerle c’è il fatto che non sono usa e getta e che possono essere dunque riutilizzate.

Noi di CheDonna.it vi diamo dei suggerimenti da seguire per la pulizia accurata delle borracce per evitare la formazione di muffa, funghi e alghe.

Come scegliere la borraccia giusta?

Esistono borracce in commercio che prevengono la formazione di muffa e funghi? Si, basta acquistare le borracce con la bocca più larga, così risulterà più facile controllare con facilità al suo interno ma che possano anche essere lavate con degli appositi spazzolini. Il materiale consigliato è:

alluminio : quello utilizzato non è pericoloso, la legge impone ai produttori regole severe per renderlo sicuro e innocuo;

: quello utilizzato non è pericoloso, la legge impone ai produttori regole severe per renderlo sicuro e innocuo; vetro

ceramica

plastica: quella di ultima generazione come il tritan.

Le borracce sconsigliate sono quelle usa e getta che non sono testati per il riutilizzo, evitare di mettere nelle borracce di alluminio bevande troppo calde o acide. Per questo le borracce in alluminio sono assolutamente sicure a condizione che non vengano utilizzate per contenere liquidi molto caldi o bevande acide con:

aranciata

pompelmo

succo di limone.

E’ importante cambiare l’acqua ogni 24 ore, e pulire quotidianamente.

Perchè comprare una borraccia in acciaio tra quelle elencate? E’ la scelta migliore per voi e per la natura, scopriamo i 4 motivi.

1. Resistente e duartura

Le borracce in acciaio sono leggere e resistenti, in quanto resistono alle ammaccature e cadute, sono molto versatili e non si rovinano in alcun modo. Infatti sono perfetti per i più piccoli. Inoltre sono oggetti ecologici perchè hanno una durata lunga.

2. E’ inossidabile

L’acciaio è una lega di diversi metalli, contiene anche il nichel e il cromo, la composizione di questa lega, garantisce una protezione da parte di agenti esterni come: l’acqua, i detersivi e la ruggine. E’ comunque fondamentale lavarla regolarmente.

3. Non ha odore

La borraccia non rilascia odori, quindi l’acqua non prende il classico sapore “da borraccia”, quindi l’acqua e bevande contenute nella bottiglia di acciaio hanno sempre un buon sapore.

4. Rispetta la natura

Rispetto ad altri materiali che usano per la produzione di borracce, al primo posto la plastica, l’acciaio rispetta la natura anche a livello produttivo. Per la produzione degli oggetti in acciaio si consuma poca energia rispetto all’acciaio.

Come lavare e asciugare una borraccia

La scelta di acquistare una borraccia che sia in plastica, in acciaio o in vetro, sicuramente è una scelta green, che fa bene all’ambiente, è fondamentale anche avere cura nella pulizia, per la sicurezza della nostra salute.

Se si usa quotidianamente la borraccia e non viene lavata accuratamente, si formano la muffa e i lieviti, che possono causare malattie o infezioni.

Ecco alcuni consigli da seguire per evitare tutto ciò:

lavare la borraccia : deve essere fatta al termine di ogni utilizzo;

: deve essere fatta al termine di ogni utilizzo; asciugare dopo il lavaggio: questo perchè l’umidità e il calore possono causare la crescita di funghi e alghe;

se mettete nella borraccia le bevande a base di zucchero, bisogna prestare maggiore attenzione, in quanto gli zuccheri sono nutrienti per i batteri.

le borracce devono essere personali: bisogna spiegare soprattutto ai bambini che non si devono scambiare, in quanto possono divenire veicolo di malattie, prima tra tutte l’influenza.

sciacquare bene con acqua calda: soprattutto quando sono presenti delle incrostazioni nere sul contenitore. Dopo averla lavata per bene, asciugate con un canovaccio di cotone pulito, oppure metterla a testa in giù.

