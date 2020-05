Coronavirus | Sandra Milo, ai microfoni di Un giorno da pecora, ha lanciato un appello al Premier Conte chiedendogli di salvare gli artisti che a causa di quest’emergenza non possono più lavorare. L’attrice ha rivelato che inizierà, a sostegno dei suoi colleghi, lo sciopero della fame.

Sandra Milo è una delle attrici che hanno fatto la storia, e fanno tutt’ora, la storia del cinema e del piccolo schermo italiano. L’attrice, recentemente intervistata ad Un giorno da Pecora, ci ha tenuto a lanciare un appello in merito a quello che sta accadendo in Italia a causa dell’emergenza del coronavirus.

Sandra ha infatti avvisato il suo fedele pubblico che da oggi inizierà lo sciopero della fama al fine di sostenere tutti i suoi colleghi artisti che a causa della pandemia sono stati costretti ad interrompere il loro lavoro e, almeno per il momento, non sanno quando potranno iniziare a riprendere con la loro vita di tutti i giorni. Sandra vuole che nessuno sia messo da parte e per questo motivo ha scelto di battersi in prima linea per i suoi colleghi.

“Ho intenzione di iniziare a fare lo sciopero della fame” ha spiazzato Sandra, che tempo fa rivelò di voler morire dopo i suoi figli. “Lo faccio per difendere tutte quelle persone che in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo è disperata perché fa la fame” ha spiegato l’attrice. “Chiedo che il governo sia pronto a ricevere una delegazione di tutti noi artisti e lavoratori autonomi” ha concluso.

Sandra Milo vuole fare lo sciopero della fame al fine di sostenere tutti gli artisti che in questo momento non possono vivere con la loro arte.

Sandra Milo elogia Conte per come ha gestito l’emergenza del coronavirus e gli lancia un appello

Sandra Milo, oltre a iniziare la sua personale protesta a favore di tutti quegli artisti che non possono lavorare a causa dell’emergenza scaturita dal Covid – 19, ci ha anche tenuto ad elogiare il lavoro che Giuseppe Conte ha svolto nel corso di questi mesi al fine di garantire l’incolumità di tutti i suoi cittadini.

“Approfitto di questo momento anche per ringraziare Giuseppe Conte, e tutto il governo, per lavoro fatto negli scorsi mesi per arginare la pandemia” ha premesso l’attrice, che durante la sua ultima apparizione a Verissimo spiazzò il pubblico da casa. “Ma ora è arrivato il momento di pensare agli artisti“ ha poi proseguito. “Di salvarli dalla fame!” ha concluso.

“Non tutti sanno, infatti, che io sono la responsabile nazionale di un movimento politico che si occupa di difendere la cultura e gli artisti, ma anche tutti quei lavoratori autonomi e con partita iva” ha continuato l’attrice più amata degli italiani. “Per questo motivo voglio chiedere al Premier Conte di ricevere una nostra delegazione al fine di ascoltare alcune nostre proposte in difesa di tutti gli artisti!”

Sandra Milo ha fatto un appello a Conte in favore degli artisti e di tutti i lavoratori autonomi. Il premier ascolterà la sua richiesta?