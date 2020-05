La Società Italiana di Medicina Ambientale ha parlato in merito ad alcuni consigli utili riguardo l’utilizzo dei condizionatori in questa condizione pandemica. Vediamo insieme tutta la serie di regole per farne un uso corretto e limitare i rischi per la nostra salute.

Arriva il caldo e con questo anche l’uso dei condizionatori, ma vediamo passo passo tutti i consigli per farne un buon utilizzo durante questo periodo di Coronavirus. Condizionatori e Coronavirus. Tutti i consigli per un uso corretto.

Condizionatori e Coronavirus

I condizionatori potrebbero essere un mezzo di contagio è quindi un bene saperli utilizzare nel modo più corretto ed evitare così rischi per la salute.

La SIMA (Società Italiana di Medicina Ambientale) fa chiarezza su questo argomento piuttosto spinoso al momento. A riportare le parole di Giovanni Rezza, il direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (ISS) è il sito romatoday.it

Il suddetto, ospite alla trasmissione Agorà ha esposto in maniera esaustiva i rischi che comporterebbe un uso inadeguato dei condizionatori. Vediamo quindi se usare i condizionatori si identifica come una pratica dannosa o addirittura pericolosa.

Per contrastare il caldo che è solo all’inizio, i cittadini sono soliti fare uso di condizionatori per mitigare l’aria in casa e beneficiare di un po di refrigerio. In merito, il presidente SIMA, Alessandro Miani afferma quanto segue

Negli ambienti confinati aperti al pubblico, seguire le norme di distanziamento e usare tutti la mascherina è doveroso, ma al contempo non possiamo trascorrere i prossimi mesi estivi soffrendo il caldo nelle nostre case o sul posto di lavoro, è quindi necessario seguire poche semplici regole che ci consentano di usare i nostri impianti in sicurezza

Tutte le regole per un uso corretto dei condizionatori

In primis è altamente consigliato lavaggio preventivo per prima dell’accensione. , Lavare con acqua e sapone tutti i filtri degli split e sanificare tutte le parti componenti. Bisognerà poi lasciare asciugare all’aria aperta per poi ricomporli nell’impianto.

Per chi possiede un motore esterno del condizionatore, questa dovrà essere igienizzata a cadenza periodica regolare da parte di ditte competenti. Per i ulteriori dettagli >>> Coronavirus e condizionatori, le regole per un uso corretto e senza rischi per la salute

Lo stesso discorso vale per gli impianti di condizionamento multizona, quelli presenti negli uffici, nelle palestre, negli ospedali. Necessitano di una bonifica delle sezioni principali di scambi di batterie calde e fredde, umidificazione ed acqua, batterie post riscaldamento, canalizzazioni di distribuzione aria e dello stato dei filtri ai vari livelli.

Gli split andranno posizionati non dall’alto verso il basso oppure direzionati sulle persone, bensì a griglie esterne e verso l’alto.

