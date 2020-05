Il cantante Brian Johnson lancia il suo messaggio di sostegno al popolo italiano. La sua famiglia proviene dai Castelli Romani e così, attraverso un breve video.

Ed è mentre beve grappa italiana che Brian, membro di una delle band australiane che hanno fatto la storia del rock, incoraggia l’Italia. Il cantante degli AC/DC e il suo appello di vicinanza all’Italia VIDEO

I fratelli Young

Dobbiamo senz’altro alla forte presenza dei fratelli Young, Angus e Malcolm, l’esplosione di una band che ha fatto la storia del rock. Nati a Glasgow, si trasferiscono giovanissimi a Sydney in Australia con tutta la famiglia, composta oltre che dai genitori, da altri cinque fratelli. La band sarà composta dai fratelli Young, il cantante Dave Evans, il bassista Larry Van Kriedt e il drummer Colin Burgess agli inizi degli anni ’70. Ma l’espansione del successo internazionale si avrà con il cantautore scozzese Bon Scott.

Gli AC/DC partirono dal loro primo disco High voltage, passando per il successo di Highway to hell fino all’ultimo album Rock or Bust per 40 anni di successi. La band australiana ha recentemente perso il suo co-fondatore, Malcolm Young, malato da tempo, morto all’età di 64 anni. Ma i numeri parlano chiaro, con oltre 200 milioni di copie di album vendute in tutto il mondo, la band si aggiudica un pagina senza eguali nella storia della musica rock.

L’appello di Brian Johnson

Oggi, Brian Johnson, mentre sorseggia grappa italiana si rivolge così al popolo italiano

La mia famiglia arriva da Frascati e Rocca di Papa. È un brutto momento, ma ci rivedremo presto

L’Italia era il paese di mia madre e lo considero anche il mio, forza italiani ci rivedremo presto!

Il video ha iniziato a diffondersi dal portale dei fan AC/DC Italia. All’inizio del video Brian cede a qualche istante di commozione pronunciando anche qualche parola italiana. Conferma che la sua famiglia arriva da Frascati e Rocca di Papa, zone particolarmente colpite dal Coronavirus

So che state passando un brutto momento e che state iniziando a uscirne lentamente. Ma io sono con voi. Guardare le notizie e vedere gli italiani cantare dai balconi mi ha fatto sentire così orgoglioso e anche molto emozionato. Era il paese di mia madre e lo considero anche il mio.

Spero solo di potervi rivedere tutti molto presto

Il suo saluto sentito al nostro paese.

Fonte: (video.corriere.it)