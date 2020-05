Cos’è l’amore? Scopri le 6 diverse forme d’amore

Cos’è esattamente l’amore? Scopri quali sono i 6 diversi tipi di amore secondo i filosofi dell’Antica Grecia.



Che cos’è l’amore? questa parola è profondamente connessa a quasi tutto ciò che accade nel mondo. Puoi innamorarti di qualcuno, puoi fare qualcosa in nome dell’amore e puoi persino amare odiare qualcosa. L’amore non è solo una parola incredibilmente versatile, ma anche un concetto abbastanza flessibile!

Ma cos’è esattamente l’amore?

Il concetto di amore viene spiegato dalla scienza come “l’emozione che si avverte quando determinati ormoni vengono rilasciati in tutto il nostro corpo e quando vengono attivate determinate regioni del cervello come l’ippocampo”.

Fortunatamente per noi, l’amore è stato studiato, filosofato, pensato e vissuto da disperati romantici, filosofi, poeti, musicisti, ecc. fin dagli albori della razza umana. Il risultato? Sappiamo che ci sono molti diversi tipi di amore e i filosofi ne descrivono 6.



In effetti, i filosofi dell’antica Grecia hanno studiato l’argomento e determinato che ci sono 6 diverse forme di amore:

1/Agápe – La più alta forma di amore

Agápe è considerata la più alta di tutte le forme di amore. Tuttavia, può essere interpretata in diversi modi. La parola fu usata per la prima volta come verbo dal leggendario autore greco Omero, che scrisse l’Iliade e l’Odissea intorno al VII secolo a.C.

All’epoca il senso di agape era più vicino all’affetto, ad esempio salutare qualcuno con affetto. La parola, tuttavia, si è evoluta nel tempo fino ad ottenere una connotazione di amore divino, grazie al suo uso in varie traduzioni della Bibbia.

In questo caso, agápe significa l’amore di Dio per l’umanità e l’amore che l’umanità ha per Dio.

2/Eros – L’amore per il romanticismo

L’eros è una forma di amore talmente importante e apprezzata che il dio dell’amore greco ha preso il suo nome. La parola “amore intimo” nel greco moderno si traduce “Erotas”: l’eros è la cosa più vicina a ciò che oggi chiameremmo amore romantico. Questa forma di amore normalmente proviene da pensieri, desideri e azioni generalmente limitati alla camera da letto o agli appuntamenti, eppure è più di questo.

È anche l’amore che trovi nel matrimonio, il tipo di amore che hai per l’altra metà. In effetti, Platone pensava che fosse il più importante, perché lo vedeva senza limiti fisici mentre il primo era privo di attrazione e quindi platonico.

3/Philia – Amore fraterno o amore tra amici

Una delle forme più comuni di amore che conosciamo ogni giorno è la philia, o amore condiviso tra amici. Questa forma di amore è stata definita per la prima volta dal filosofo greco Aristotele come l’amore condiviso tra amici, specialmente in tre tipi specifici di amicizie:

Il primo tipo di amicizia si basa sull’utilità o sull’utilità. Questa forma di filosofia consiste in relazioni o interazioni tra persone in circostanze molto superficiali, come l’acquisto di qualcosa da qualcuno. Nei tempi moderni, probabilmente non chiameremmo questo tipo di relazione un’amicizia, ma piuttosto una conoscenza.

La seconda forma di Philie è molto più vicina a ciò che ci aspettiamo da essa – è interamente legata al piacere che si prova in compagnia di altre persone. Potrebbe essere un drink insieme, condividere esperienze come parte di un hobby condiviso o semplicemente fare qualcosa di carino con un’altra persona.

La forma finale di philia, chiamata la forma più alta, è ciò che chiameremmo amore condiviso tra fratelli e veri amici. Questo è il tipo di filosofia in cui uno apprezza non solo la compagnia dell’altro, ma anche il suo essere. Questo è il tipo di philia in cui ti ami davvero e non solo perché è divertente averlo vicino a te.

4/Storge – L’amore condiviso tra i membri della famiglia

Questa è una forma di amore che si dice sia la più naturale e si sviluppa più per istinto che altro. È il tipo di amore che una madre prova per il proprio bambino anche prima della nascita, e si potrebbe dire che è ciò che tiene insieme le famiglie, indipendentemente da ciò che il mondo riserva loro. Questa forma di amore è vissuta quasi esclusivamente tra i membri della famiglia e può aumentare o diminuire nel tempo a seconda della vicinanza della famiglia o estendersi agli amici più cari.

Più un’amicizia cresce, più l’amore si avvicina alla philia.

Tuttavia, quando gli amici si avvicinano e iniziano a farlo prendersi cura l’uno dell’altro quasi istintivamente, può trasformarsi in un amore in cui gli amici sono paragonabili alla famiglia.

5/Philautia – Amore per se stessi

Philautia è stato originariamente paragonato all’amore che hai per te stesso, garantendo al contempo la tua felicità o il tuo benessere. Stranamente, questa non è sempre stata considerata una forma di amore molto apprezzata, e in effetti è stata considerata un difetto morale! Le persone che praticavano la Philautia erano considerate egoiste. Nel tempo, tuttavia, Philautia ha acquisito una migliore reputazione e comprensione.

A poco a poco, la philautia, o autostima, ha iniziato a crescere come un concetto non solo positivo, ma estremamente benefico per la tua salute mentale.

La connessione tra autostima e salute mentale fu stabilita per la prima volta da uno psicologo nel 1830, ma decollò solo nel 20 ° secolo. Oggi l’autostima è considerata qualcosa di vitale importanza ed è generalmente accettabile prendersi un giorno libero solo per prendersi cura di se stessi!

6/Xenia – Amore trovato nell’ospitalità

Questa forma di amore è più una linea guida generale da seguire per essere ospitale per tutti coloro che frequentano la tua casa. È l’amore che nasce dall’ospitalità ed è una delle forme più antiche e profondamente radicate che si possono trovare in tutto il mondo.

Le diverse culture presenti sulla terra condividono tutte delle somiglianze riguardo al concetto di Xenia. I tratti comuni generalmente vanno nella stessa direzione, ma iniziano con un concetto principale: devi onorare tutti coloro che varcano la tua soglia, oltre a nutrirli e proteggerli.

Un esempio di questo può essere trovato nei molti miti e leggende delle religioni precristiane in Europa. In tali miti, una divinità viaggia sulla terra sotto forma di un umano che poi va in case diverse per testare la sua ospitalità. Il tema comune è che se uno tratta l’ospite con onore, riceve una ricompensa o un dono dalla divinità e, in caso contrario, viene punito.

Queste 6 forme d’amore sono solo una goccia nell’oceano dei modi che descrivono i sentimenti, i pensieri e le emozioni che definiamo amore. L’amore sembra essere sempre così immateriale, così difficile da comprendere, e come tale, probabilmente continueremo a cercare di definirlo per il resto di tutti i tempi. Quindi cos’è in definitiva l’amore? John Lennon e Paul McCartney lo hanno descritto magnificamente con queste parole: “L’amore è tutto ciò di cui hai bisogno”.