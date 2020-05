Chiara Ferragni accusata di non essere una brava mamma: la sua reazione

Chiara Ferragni è stata accusata da un utente della rete di non essere una buona mamma con suo figlio Leone Lucia, avuto con il rapper e marito Fedez. La reazione dell’influencer non è tardata ad arrivare

Chiara Ferragni è uno dei personaggi più chiacchierati e discussi di sempre. Anche se spesso e volentieri la bionda influencer non dà nessun motivo, o quasi, per dare adito a numerose polemiche sul suo conto.

In queste ore, la moglie di Fedez è stata accusata di essere una cattiva madre, in quanto passerebbe del tempo con suo figlio Leone soltanto ora perché bloccata in quarantena, altrimenti, secondo l’utente della rete che ha osato scriverle un simile commento non ci sarebbe stata così tanto a contatto.

“Volevo farti i miei complimenti” ha premesso l’utente della rete contro la moglie di Fedez, che è stato denunciato per diffamazione dal Codacons. “Non sei mai stata così tanto tempo con tuo figlio in due anni” ha proseguito. “Hai stabilito un nuovo record!” ha concluso.

Chiara Ferragni è stata accusata di essere una cattiva mamma perché non passa tempo a sufficienza con suo figlio, la sua reazione non è tardata ad arrivare.

Hater attacca Chiara Ferragni nel ruolo di mamma con Leone | Lei: “Sono una mamma che lavora”

Chiara, dopo essere stata accusata di essere una cattiva mamma, ha ovviamente replicato all’utente in questione, che ha insinuato che non passa tempo a sufficienza con suo figlio Leone Lucia, mettendo a tacere non solo la persona in questione ma trovando anche un certo consenso da parte di tutti i suoi fedeli sostenitori.

“Sono semplicemente una mamma che lavora” ha replicato la moglie di Fedez, la coppia di recente ha anche aiutato le famiglie in difficoltà procurando loro beni di prima necessità. “E’ normale che una donna impegnata anche con il proprio lavoro non possa trascorrere tutto il giorno con i propri figli” ha spiegato. “Non è un ragionamento difficile, ma purtroppo ti sfugge” ha concluso.

Chiara Ferragni ha risposto all’hater che l’ha accusata di non essere una buona mamma, difendendo la categoria di tutte quelle donne impegnate con il lavoro.