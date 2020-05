4 benefici per la salute delle cipolle rosse

Appartenente alla famiglia delle alliaceae, come aglio, scalogno, porri ed erba cipollina, la cipolla è un ortaggio che offre benefici unici e specifici.

Cruda o cotta, la cipolla è una verdura aromatica che può essere degustata in tantissimi modi. Questa verdura è presente in tutte le cucine del mondo perchè è essenziale per esaltare tantissime ricette. Bianca, gialla, rosa o rossa, è l’ingrediente perfetto per esaltare panini, insalate o per accompagnare verdure e carni. Inoltre è benefica per la salute.

La cipolla e le sue proprietà medicnali sono conosciute da millenni e sebbene tutte le varietà di cipolla siano considerate supercibi, le cipolle rosse hanno maggiori benefici per la salute. Questo grazie al loro alto contenuto di vitamine, sostanze nutritive, aminoacidi solforati e antiossidanti.

Cipolla rossa, scopri 4 incredibili benefici scientificamente provati

Uno studio del Dipartimento di genetica e biotecnologia delle piante ha messo in luce i benefici della cipolla derivanti dal suo contenuto di flavonoidi, antociani che le conferiscono il colore rosso o viola e la quercetina. Questi elementi conferiscono alla cipolla proprietà antipiastriniche, antitrombotiche, antibiotiche o addirittura anti asmatiche. Inoltre, è stata dimostrata una forte attività antiossidante per le cipolle rosse, come dimostra questo studio, ma non solo. Secondo l’analisi completa di questo secondo studio, questo alimento salutare ridurrebbe anche l’obesità, l’ipertensione, l’iperlipidemia e il diabete.

Scopri nel dettaglio tutti i benefici che trarrai mangiando la cipolla rossa:

1/Ha un effetto ipoglicemico

Il diabete è un disturbo del metabolismo di carboidrati, proteine ​​e grassi. La cipolla rossa o Allium Cepa è stata oggetto di uno studio condotto per determinare i suoi effetti ipoglicemici clinici sulle persone con diabete di tipo 1 e di tipo 2. Il risultato è stato conclusivo, dal momento che si è scoperto che questo ortaggio aveva un effetto ipoglicemizzante e poteva essere considerato un integratore alimentare nella gestione del diabete.

2/Previene le malattie cardiovascolari

Come l’aglio, la cipolla ha proprietà antiossidanti e antinfiammatorie come descritto in questo studio. È stato dimostrato che l’estratto di bulbi di Allium Cepa ha un potenziale effetto sul danno cardiaco ischemico.

3/Aiuta a ridurre l’ipertensione

I ricercatori hanno anche valutato gli effetti di Allium Cepa sull’ipertensione e si è concluso che la quercetina contenuta nella cipolla rossa ha ridotto la pressione sistolica nei soggetti che hanno ricevuto capsule contenenti 54 mg di quercetina.

4/Aiuta a ridurre l’obesità

Considerata una malattia, l’OMS definisce l‘obesità come una massa anormale ed eccessiva di grasso corporeo che può danneggiare seriamente la salute. In questo studio, è stato dimostrato che l’olio di cipolla aveva proprietà anti-obesità avendo un’azione sui profili lipidici sierici.

Ricetta insalata di cipolle per accompagnare i tuoi piatti

Data la vastità dei benefici della cipolla, ecco una facilisima ricetta di insalata con cipolla, pomodori e olio d’oliva. Si consiglia di utilizzare ingredienti biologici.

Ingredienti

2 piccole cipolle rosse di tropea

1 succo di limone

1 cucchiaio di olio d’oliva

3 pomodori

1 cucchiaio di coriandolo

sale e pepe

Preparazione

Tritare finemente le cipolle e metterle in una ciotola, quindi aggiungere il sale e lasciar riposare per qualche minuto. Quindi coprire la cipolla con acqua tiepida e lasciarla riposare per altri dieci minuti per ammorbidirne il sapore.

Risciacquare e strizzare quindi aggiungere il succo di limone e un pò di sale.

Tagliare i pomodori a fettine sottili, quindi aggiungere le cipolle, l’olio d’oliva, il coriandolo e mescolare tutto. Una variante gustosa è quella di aggiungere fagioli all’insalata. Si puòsostituire il coriandolo con il sedano.

