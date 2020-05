Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello 15, in un’intervista rilasciata al portale Gossip e Tv, racconta cos’è successo con Barbara D’Urso.

Alberto Mezzetti svela cos’è successo con Barbara D’Urso in un’intervista rilasciata al portale Gossip e Tv. Il vincitore del Grande Fratello è stato in ottimi rapporti con la conduttrice di Pomeriggio 5 e Non è la D’Urso. Poi, qualcosa è andato storto e Alberto non ha più partecipato come ospite alle trasmissioni della D’Urso. Dopo aver parlato della vicenda sui social, il Tarzan di Viterbo ha raccontato la sua verità a Gossip e Tv.

Alberto Mezzetti: “tra me e Barbara D’Urso c’è stato di più di un’amicizia”

Dopo averlo raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Alberto Mezzetti torna a parlare del suo rapporto con Barbara D’Urso.

“Lo ho già detto con un post il 23 dicembre. C’è stato molto di più di un’amicizia. Ovviamente c’è stato un flirt. Perché lei non mi ha mai smentito? E perché non mi ha più citato? Il senso è: se io dico che sono stato con te e tu manco dici ‘ma questo è matto’ vuol dire che è vero”, ha raccontat Mezzetti al portale Gossip e tv.

Mezzetti, più volte, ha parlato del suo rapporto con Barbara D’Urso contro cui si era scagliato su Instagram, ribadisce di non capire il motivo del distacco della conduttrice di Pomeriggio 5 e Non è la D’Urso.

“Non capisco il perché. Non mi ha mai dato alcuna motivazione, nonostante io abbia fatto pure degli appelli pubblici. Nei suoi programmi, a un certo punto, non sono stato più chiamato, a differenza di altri del Grande Fratello. Inspiegabile!”, ha aggiunto.

Come risponderà Barbara D’Urso alle dichiarazioni di Mezzetti? LA conduttrice sceglierà di replicherà o preferirà restare in silenzio?