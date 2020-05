GF Vip | Alfonso Signorini ha confermato la prossima edizione del reality show di canale 5 durante una diretta Instagram con Simona Ventura. Il direttore di Chi ha rivelato di avere già due nomi del nuovo cast

Alfonso Signorini, soltanto qualche settimana fa, ha terminato la messa in onda della sua prima edizione del GF Vip. Nonostante il reality show sia terminato da poco, Mediaset ha scelto di riconfermarne una nuova edizione, prevista per il mese di settembre.

Il direttore del settimanale Chi, durante una diretta Instagram con Simona Ventura, visti i tempi brevi, ha rivelato di essere già a lavoro per la formazione del cast di questa nuova edizione che non sembra nulla da invidiare a quella precedente. Il padrone di casa, infatti, ha assicurato di ave già arruolato due vipponi, molto conosciuti dal pubblico del piccolo schermo, senza però rivelarne il nome.

In rete però sono già spuntate le prime indiscrezioni su chi potrebbero essere i due nomi in questione. Personaggi che sono stati provinati anche precedente edizione del reality show, ma che alla fine non sono stati scelti per prendere parte al cast finale. Chi sono?

Secondo il popolo del web, i due personaggi a cui Alfonso Signorini faceva riferimento durante la diretta Instagram di Simona Ventura, che di recente è stata la protagonista di un retroscena di Antonio Zequila, sarebbero due ex protagonisti di Uomini e Donne che, chi per un motivo chi per un altro, tanto ancora fanno parlare il pubblico del piccolo schermo. Chi sono?

Secondo il web Lorenzo Riccardi e Soleil Sorge sono nel cast del GF Vip 5, che dovrebbe partire durante i primi giorni di settembre, salvo imprevisti come la precedente edizione del reality show che sarebbe dovuta partire durante lo stesso periodo per poi essere rimandato a gennaio.

Alfonso Signorini parla della nuova edizione del GF Vip: “Sarà meglio di quella passata!”

Il direttore Alfonso Signorini in diretta con Simona Ventura su Instagram ha rassicurato il pubblico della rete, affermando che la prossima edizione del Grande Fratello Vip sarà ancora meglio di quella precedentemente mandata in onda.

Il conduttore assicura, come per la passata edizione, che ci saranno veri e propri Vip e non personaggi di cui il pubblico del piccolo schermo si ritroverà a chiedere chi sia il concorrente in questione. Anche se durante la quarta edizione non tutti i vipponi erano volti così noti al grande pubblico.

“Per la precedente edizione, devo ammettere che sono stato mesi a scegliere i personaggi con cui formare il cast” ha rivelato Alfonso Signorini sul cast del GF Vip, che partirà a settembre bloccando Barbara d’Urso con l’edizione NIP. “In questi giorni sto lavorando intensamente per formare quello nuovo” ha proseguito il conduttore di canale 5, che ha anche rivelato che è stato Berlusconi in persona a chiedergli di ricoprire questo ruolo per la prima volta in prima serata.

“Ci tengo particolarmente a formare un buon cast” ha spiegato. “Un buon cast ti fa già il 60% del lavoro, che venga fuori un buon prodotto che appassioni il pubblico” ha aggiunto.

“La nuova edizione, come anticipato, inizierà a settembre” ha poi rivelato Alfonso Signorini a Simona Ventura sul Grande Fratello Vip. “Sarà un autunno davvero molto impegnato” ha subito precisato. “Come per la passata edizione, ci saranno i doppi appuntamenti. Continueremo a seguire la formula spagnola” ha spiegato il direttore di Chi.

“Inizialmente non posso nascondere che andare in onda due volte alla settimana mi spaventava un po’, invece poi mi sono rassicurato” dice Alfonso. “Ho capito che è un tipo di programma a cui si addice la serialità e serve al pubblico per affezionarsi alle vicende dei protagonisti”.

Chi saranno invece gli opinionisti di questa quinta edizione? Alfonso Signorini ha confermato Pupo come opinionista al GF Vip, mentre Wanda Nara avrebbe gentilmente declinato l’invito ricevuto per ripetere l’esperienza. Si mormora che al suo posto si possa ritornare all’idea originale e far debuttare in questo ruolo Giulia De Lellis.