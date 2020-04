Aurora Ramazzotti | Dopo la quarantena progetta la convivenza a due

Aurora Ramazzotti sogna la convivenza con Goffredo e i progetti ci sono già: per decidere di fare “il grande passo” ci voleva la quarantena!

Attualmente non hanno un lavoro e quindi dovranno assolutamente trovarne uno il prima possibile, tuttavia Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno deciso di lanciarsi nel progetto di una convivenza a Milano una volta finita la quarantena.

Naturalmente mamma Michelle e Tomaso Trussardi non possono che benedire la coppia, dal momento che la decisione di convivere è arrivata proprio sotto al loro tetto, nella grande casa di Bergamo Alta dove la famiglia allargatissima di Michelle Hunziker si è riunita per trascorrere insieme la quarantena.

A raccontarlo è stata la stessa Aurora, in una lunga intervista concessa al settimanale Oggi.

Aurora Ramazzotti: “Dopo la quarantena, la convivenza”

Ha trascorso la quarantena insieme agli affetti più importanti della sua vita (o quasi): Aurora Ramazzotti infatti ha trascorso gli ultimi due mesi in compagnia di Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, le adorate sorelline Sole e Celeste, il fidanzato Goffredo Cerza e l’amica di sempre Sara Daniele.

Oltre agli abitanti umani, la casa di Tomaso Trussardi ospita anche il gatto di Aurora e tre cani, di cui l’ultimo è stato adottato di recente proprio da Tomaso.

Il pericolo maggiore, per Sara e Goffredo, era che la pressione emotiva generata dalla pandemia si sommasse alla mancanza di privacy data dal vivere in una casa così affollata ma, fortunatamente, pare sia andato tutto liscio.

“Sì, e sta andando alla grande, non ci siamo ancora mandati a quel paese. Stiamo insieme da tre anni, abbiamo retto la distanza visto che lui viveva a Londra e oggi stiamo scoprendo che stiamo bene anche vicini” ha dichiarato Aurora, che evidentemente nonostante “l’inguaribile ottimismo” dichiarato nella bio di Instagram, aveva di certo qualche dubbio in merito alla convivenza h24 insieme a Goffredo.

I due si conoscono comunque da tre anni e hanno avuto fin da subito una relazione importante, tanto che pochissimo dopo essersi fidanzata con Goffredo, Aurora lo ha portato al compleanno di Michelle. Anche in questo caso è stata molto fortunata, dal momento che mamma Michelle ha adorato Goffredo fin da subito, dichiarando nelle ultime settimane di vederlo addirittura come un figlio proprio.

L’affetto di Michelle nei confronti di Goffredo è emerso anche durante il crudelissimo scherzo organizzato da Le Iene, che hanno fatto credere a Michelle che Goffredo tradisse la povera Aurora con Sara Daniele.

“Era disperata” ha detto Aurora riferendosi a Michelle (e forse sentendosi un po’ in colpa per aver collaborato con Le Iene a giocare quel tiro a sua madre).

Per un periodo i giornali di gossip avevano fatto circolare la notizia che Aurora e Michelle fossero rimaste incinte allo stesso momento: anche in quel caso Michelle reagì con la sua solita ironia, chiedendosi sui social “come mai” sua figlia non le avesse ancora detto niente.