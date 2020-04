Richard Gere | Terzo figlio per l’attore: di nuovo papà a 70 anni

Richard Gere è diventato papà per la seconda volta nel giro di un anno ma quasi nessuno lo sapeva: perché l’attore e sua moglie hanno mantenuto il massimo riserbo?

Hanno cominciato a frequentarsi a partire dal 2014: all’epoca lei aveva 31 anni e lui 65, ma si conoscevano da tempo perché lui era un amico della famiglia Silva. Alejandra Silva e Richard Gere si sono sposati esattamente due anni fa, nell’Aprile 2018, con una cerimonia civile di cui non venne dato alcun annuncio.

Anche il ricevimento, che ufficializzò pubblicamente il matrimonio il 5 Maggio successivo, venne riservato soltanto a pochi amici intimi.

Il primo figlio della coppia nacque di lì a poco, nel Febbraio del 2019. L’annuncio venne dato attraverso Instagram soltanto dopo che la bella notizia era stata riferita al Dalai Lama, intimo amico e guida spirituale di Richard Gere da moltissimi anni. Quando i suoi genitori resero noto che presto sarebbe venuto al mondo, Alexander Gere aveva ricevuto già una benedizione da una delle più importanti figure religiose del mondo.

Le cose sono andate molto diversamente per la terza gravidanza di Alejandra Silva (che esattamente come Gere ha avuto un figlio da un matrimonio precedente): Richard e Alejandra hanno voluto far sapere pochissimo delle ultime novità nella loro vita privata.

Secondo figlio per Richard Gere e Alejandra Silva

Richard e Alejandra Gere stanno trascorrendo la quarantena nel ranch di Pound Ridge, non lontano da New York. In quello stesso ranch i due si sono sposati, hanno visto la nascita di Alexander e hanno atteso l’arrivo del nuovo nato.

Nel ranch è stata scattata anche l’ultima fotografia pubblicata da Alejandra su Insatgram e che risale allo scorso Natale. Da allora, probabilmente dal momento in cui il pancione è diventato ben visibile, la moglie di Richard Gere ha accuratamente evitato di mostrare immagini pubbliche, probabilmente per tenere la famiglia al riparo dalla pressione mediatica.

Dal canto suo Richard Gere non ha mai sopportato il gossip hollywoodiano come ha dimostrato nel corso della sua vita e della sua carriera attoriale. Con le sue precedenti compagne, inoltre, Gere non ha mai mostrato molta affettuosità e contatto fisico in pubblico: le cose sono ben diverse con Alejandra, alla quale Richard dedica abbracci e baci anche durante le occasioni mondane.

C’è anche la possibilità, però, che il motivo per cui Richard Gere e Alejandra Silva non abbiano voluto dare notizia della seconda gravidanza della donna è che si sia verificata qualche complicazione nel corso dell’attesa e che i due volessero affrontarla privatamente senza preoccuparsi della stampa.

La notizia della nascita del secondo figlio della coppia è stata data attraverso il periodico spagnolo Hola! che ha pubblicato in esclusiva anche le foto del matrimonio di Richard e Alejandra e le prima foto di Alexander.

Stavolta però, nell’articolo dedicato alla seconda cicogna in casa Silve – Gere, non compaiono fotografie e non vengono forniti dettagli: non si conosce né il nome né il sesso del bambino.

Il giornale si limita a riportare che i genitori sono estremamente felici e che il piccolo potrà condividere giochi ed esperienze con il fratellino, maggiore di appena una manciata di mesi.

Una scelta molto diversa rispetto a quella dell'italianissima Cliomakeup, che negli scorsi giorni è diventata mamma e ha pubblicato immediatamente una foto della piccola Joy.