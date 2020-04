Sono sempre di più le vittime da Covid-19 e moltissime persone sono costrette a dire addio ai propri cari, venuti a mancare proprio a causa di questo killer silente. Tra questi, anche Rovazzi è stato costretto a separarsi per sempre da suo nonno

Quella della pandemia da Covid-19 risulta essere una vera e propria sfida per i nostri tempi; una sfida che rischia di stravolgere la nostra quotidianità e il nostro futuro. La cosa più angosciante di questa situazione, però, risulta essere il dolore che molte persone stanno vivendo nel doversi separare per sempre dai propri cari, le cui vite vengono stroncate proprio dal Coronavirus.



Questo è ciò che è successo a Rovazzi, che è stato costretto a dire “addio” per sempre a suo nonno, che è stato una delle vittime di questo virus killer. Il cantante, come è possibile leggere sul sito di “Repubblica”, ha ricordato il nonno in un post accorato su Instagram, in cui lo ringrazia per ciò che ha fatto per lui e si mostra addolorato per le circostanze che lo hanno portato via da lui.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | Ambra e Francesco Renga: “I nostri figli sono sconvolti”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Rovazzi non è stato l’unico personaggio famoso a perdere un suo caro, anche la cantante Fiordaliso è stata costretta a separarsi da sua madre proprio a causa del Covid-19

Gina D’Antonio