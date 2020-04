Capelli | Queste 8 abitudini rischiano di danneggiarli

Aver cura dei propri capelli è molto importante se si desidera mantenerli sani nel tempo. Ecco quali sono le cattive abitudini che andrebbero cambiare al più presto per il loro bene.

I capelli sono un aspetto importante per molte persone e sopratutto per le donne. Scientificamente si tratta di estremità pilifere costituite per lo più da cheratina e da una buona parte di acqua. Nascono dal follicolo e sono costituiti da tre parti importanti, la matrice, che è quella interna al follicolo, la radice che è quella sempre all’interno del follicolo ma nella parte più esterna ed il fusto che è la parte visibile.

I nostri capelli hanno una durata variabile che può arrivare fino a sette anni. Dopo di che cadono per far posto a capelli nuovi. Un processo affascinante che per andare avanti in modo corretto necessita della giusta cura. Ci sono infatti abitudini sbagliate che possono stravolgere la vita dei capelli rendendoli più fragili, rovinandoli o, addirittura, uccidendoli.

Per poter contare su una chioma fluente e dall’aspetto sano è quindi importante prendersene cura ogni giorno, eliminando alcune abitudini sbagliate che rischiano di rovinarli. Scopriamo quindi quali sono queste abitudini e perché andrebbero modificate il prima possibile per far star bene i nostri capelli.

Capelli: le abitudini da eliminare per mantenerli sani e in vita

Prendersi cura dei capelli passa da tutta una serie di accorgimenti che spesso si tende a sottovalutare. La vita di tutti i giorni, però, ci porta spesso e volentieri a mettere in atto azioni che rischiano di rovinarli e che pertanto sarebbe bene eliminare al più presto. Ecco quali sono le più pericolose.

Lavarli troppo spesso. Può sembrare un controsenso ma una delle abitudini più sbagliate che ci sia per i capelli è quella di lavarli troppo spesso. Ogni lavaggio, infatti è uno stress al quale si uniscono la frizione dell’asciugatura e il calore del phon. Tutti passaggi che ovviamente è corretto eseguire ma che non si dovrebbero mai ripetere ogni giorno. Farlo, infatti, porta i capelli a perdere struttura, a diventare opachi e a cadere con più facilità. Se proprio non se ne può fare a meno, si dovrebbe scegliere shampoo non aggressivi e prodotti adatti alla propria struttura e al cuoio capelluto, optando il più possibile per quelli naturali e privi di sostanze chimiche.

Pettinarli con forza. Pettinare i capelli è un gesto che può essere giusto e al contempo sbagliato. Per far si che sia giusto, va eseguito con dolcezza, con la spazzola adatta e facendo sempre ben attenzione a non strapparli. Pettinarli con forza perché si è di fretta e magari con una spazzola poco adatta può strappar via più capelli del dovuto, danneggiando anche quelli che restano.

Colorarli troppo. Qualche tintura ogni tanto può essere piacevole ma cambiare spesso, specie se ciò comporta la decolorazione, può portare ad un indebolimento anche grave dei capelli che con il tempo, oltre a diventare sempre più spenti e opachi, finiranno con il cadere. Meglio optare per tecniche che consentano di non doverli ritoccare di continuo ed evitare cambi di look costanti.

Usare gli elastici. Legare i capelli con elastici e forcine è un’abitudine molto comune, specie quando arriva la bella stagione. Anche qui, è importante aver cura degli accessori che si scelgono. Un elastico sbagliato, infatti, può strappar via molti capelli, cosa che stressa il cuoio capelluto, portando al rischio di indebolimenti e future cadute.

Mangiare male. Ebbene si, i capelli fanno parte di noi e come per tutto il resto, alimentarsi in modo sbagliato di danneggia. Troppi zuccheri o cibi pesanti li rendono più opachi e sfibrati. Mangiare in modo sano e bilanciato, scegliere cereali integrali, proteine magre, grassi buoni e frutta e verdura è l’unica scelta in grado di mantenerli sani a lungo.

Non bere abbastanza. Ancora una volta, come per tutti gli organi, l’acqua è un elemento indispensabile. Anche i capelli, infatti, necessitano della giusta idratazione. È quindi consigliabile bere sempre abbastanza al fine di apportare all’organismo la giusta quantità di acqua.

Bere alcolici. E sempre restando in tema di liquidi, l’alcol non è consentito. È infatti uno dei nemici più grandi dei capelli. Abusarne li rende infatti più fragili, facilitandone la caduta. La cheratina non viene sintetizzata come dovrebbe e il risultato sono capelli spenti e opachi.

Fumare. Anche il fumo è dannoso per i capelli e lo è sia quello attivo che quello passivo. La nicotina infatti tende a depositarsi, danneggiandone la struttura e rendendoli spenti e fragili. Fumando attivamente, invece, oltre che i tanti danni conosciuti come quello ai polmoni, si aumenta il rischio di caduta dei capelli. Ne vale la pena?

Cambiando queste abitudini e cercando di aver cura il più possibile dei propri capelli, avere una chioma sana e bella da vedere sarà molto più facile. Inoltre ci si assicurerà di mantenere i capelli il più a lungo possibile, evitando problemi di salute che con le giuste accortezze è piuttosto facile prevenire.