Marshmallow | la ricetta per farli in casa

Marshmallow ecco come fare le golose caramelle in casa, non sarà semplice ma il risultato è ottimo

In questi giorni in cui stiamo a casa, cosa c’è di meglio per intrattenere i nostri figlio che cucinare con loro. Possiamo provare a fare con loro i tanti amati Marshmallow le caramelle soffici e dolcissime che negli ultimi tempi vengono usate anche per fare torte e altri tipi di dolci e soprattutto sono amatissime dai più piccoli. Questi piccoli cilindretti che sembrano cotone sono golosissimi e negli Usa vengono anche usati per fare delle creme

ingredienti

130 g Zucchero

80 gr Albumi

45 ml Acqua C

olla di pesce 10 g

1 pizzico Sale marino

1/2 Succo di limone

50 gr Zucchero a velo

50 g Maizena (amido di mais) •

Preparazione per dei sofficissimi Marshmallow

Per preparare le nostre gustosissime caramelle prendiamo un pentolino e facciamo scaldare l’acqua e lo zucchero in modo da creare uno sciroppo. Dovremo avere a portata di mano uno termometro da cucina perché dobbiamo lo sciroppo dovrà raggiungere l temperatura di 121 gradi.

Prendiamo una ciotola e in acqua fredda immergiamo la colla di pesce. Nell’attesa montiamo a neve ferma gli albumi con un pizzico di sale. Continuiamo a montare gli albumi prima a una velocità bassa poi sempre più in alta, aggiungiamo man mano lo sciroppo continuando a montare fino a quando la nostra crema non si stacca dalle fruste. Prendiamo la colla di pesce e strizziamola aggiungiamo il succo di limone agli albumi .Prendiamo una teglia e rivestiamola con la carta forno versiamo sopra la nostra crema di albumi e livelliamola.

In un ciotola mettiamo insieme amido di mais e zucchero a celo mischiamolo e cospargiamo la nostra crema di albumi a questo punto copriamo con uno nuovo stato di caratarono e facciamo riposare in frigo per almeno 4 ore.

Riprendiamo la nostra teglia e tagliamo il blocco in piccoli tettangoli che ripasseremo nella nostra ciotola ripiena di amido e zucchero a velo. Poi diamo una forma bombata alle nostre caramelle. Se vogliamo colorare le nostre marshmallow dobbiamo aggiungere del colorante per alimenti.