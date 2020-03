Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno continuato a condurre Avanti un Altro fino all’interruzione per il Coronavirus e negli ultimi giorni si erano diffuse molte voci in merito a un furioso litigio tra i due. Le cose stanno diversamente e sono piuttosto assurde: lo ha spiegato proprio Bonolis.

Quando tra due uomini si stabilisce un’amicizia solida e duratura in età adulta è molto difficile che questa crolli su se stessa per motivi futili.

Proprio per questo motivo, quando si era diffusa la voce secondo cui Paolo Bonolis e Luca Laurenti avessero litigato violentemente durante la lavorazione di una puntata di Avanti un Altro, i fan della coppia avevano pensato a motivi davvero gravi.

A smentire tutto e soprattutto a ridimensionare la preoccupazione dei telespettatori, sono arrivate le risposte di Paolo Bonolis, che durante una diretta Instagram con l’autore televisivo Marco Salvati, altro caro amico del presentatore.

Bonolis ha dato finalmente la propria versione dei fatti e ha anche accennato a una precisa scelta di vita di Luca Laurenti, il quale attualmente è del tutto isolato dal mondo.

Paolo Bonolis su Luca Laurenti: “Se abbiamo litigato? Ca**ate!”

Paolo Bonolis ha sempre abituato i telespettatori all’uso di un linguaggio molto colorito quando ce n’è necessità, ma difficilmente il presentatore si lascia andare all’uso di parolacce vere e proprie.

Per definire le voci che sono circolate in merito a un litigio con Luca Laurenti però il presentatore ha deciso di usare un linguaggio ancora più diretto del solito: “Sono ca**ate!” ha commentato Bonolis senza lasciare adito a dubbi.

“Non abbiamo mai avuto liti furiose io e Luca, manco ci pensiamo ad averne. Siamo talmente felici insieme che la lite è una situazione improbabile!”

Un’amicizia più che mai solida quindi, anche al tempo dell’emergenza Coronavirus che sta alterando la routine di milioni e milioni di italiani. Dopo lo stop delle registrazioni di Avanti Un Altro, infatti, Paolo Bonolis e Luca Laurenti non hanno più avuto modo di incontrarsi: c’è da immaginare che due si tengano in contatto con messaggi e videochiamate, ma non è così.

Il motivo sta tutto in una precisa scelta di vita di Luca Laurenti, che Paolo Bonolis ha voluto descrivere sommariamente senza entrare nei dettagli, probabilmente per tutelare la privacy del suo amico, completamente scomparso dai radar dal momento in cui è cominciata la quarantena.

“Laurenti è vivo e lotta insieme a noi” ha detto il presentatore, prendendo spunto da uno storico slogan politico. “Ma lui è come il Solitario di Rio Grande. Lui vive da solo in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Non sa nemmeno che c’è il Coronavirus”.

Le affermazioni di Bonolis hanno destato un po’ di perplessità nei follower del conduttore, che hanno cominciato naturalmente a chiedersi se quella di Bonolis fosse un’esagerazione raccontata per far ridere oppure la verità.

In quest’ultimo caso, Luca Laurenti sarebbe un po’ come un Jared Leto italiano. L’attore premio oscar ha infatti scoperto della gravità della pandemia da Coronavirus molto in ritardo rispetto al resto dell’umanità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Laurenti (@lucalaurentiofficial) in data: 16 Mar 2019 alle ore 3:51 PDT

Ad ogni modo, Laurenti non può essere davvero isolato dal mondo, dal momento che ha una moglie, Raffaella Ferrari, e un figlio nato nel 1997, Andrea. Tra i motivi che potrebbero aver condotto l’eterna spalla di Bonolis a prendere la decisione di rinunciare ad avere contatti troppo frequenti con il resto del mondo potrebbe essere la depressione di cui il conduttore e cantante ha sofferto negli anni passati e da cui ha spiegato di essere uscito proprio grazie al sostegno e alla vicinanza della sua famiglie e degli amici di sempre, tra cui naturalmente Paolo Bonolis.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.